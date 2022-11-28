Новим героєм коміксів DC став українець Павло Ступка (фото)

Персонаж вміє літати, генерувати ядерну енергію та залишатися вічно молодим. За сюжетом українець боротиметься із суперлиходієм Вагнером.

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Новим героєм найпопулярніших коміксів DC Comics став персонаж-українець на ім'я Павло Ступка. Про це повідомляє видання Bleeding Cool.

В описі персонажа зазначено, що це — український живий ядерний генератор, який вміє літати і хоча йому 52 роки, він виглядає на 16 років.

Відомо, що супергерой-українець має також прізвисько Core, що в перекладі означає "ядро".

Видавець долучив нового супергероя до команди Stormwatch у перезапуску серії коміксів WildStorm. За сюжетом Павло Ступка боротиметься з антигероєм Вагнером.

Зазначається, що комікс побачить світ уже цього вівторка, 29 листопада.

Що відомо про DC Comics

Це видавничий відділ DC Entertainment Inc, заснований у 1934 році.

DC Comics випускає комікси з популярними супергероями, такими як Супермен, Бетмен, Чудо Жінка, Флеш і решта Всесвіту DC (DC Universe).

DC Comics займає приблизно 31,5% ринку коміксів у США.

Нагадаємо, раніше на екрани вийшов перший український фільм за коміксом "Максим Оса". Згідно із сюжетом, іспанська знать вирішила скинути з престолу Габсбургів і наймає для цього козаків. Один із головних найманців — козак Максим Оса.

Також Фокус писав про те, що в США видали комікс про життя президента України Володимира Зеленського. Автори біографічного коміксу запитали, чому саме Володимир Зеленський — правильний лідер для України. Частину виручки від продажу видавець обіцяє спрямувати на допомогу Україні