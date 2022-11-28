Новим героєм коміксів DC став українець Павло Ступка (фото)
Персонаж вміє літати, генерувати ядерну енергію та залишатися вічно молодим. За сюжетом українець боротиметься із суперлиходієм Вагнером.
Новим героєм найпопулярніших коміксів DC Comics став персонаж-українець на ім'я Павло Ступка. Про це повідомляє видання Bleeding Cool.
В описі персонажа зазначено, що це — український живий ядерний генератор, який вміє літати і хоча йому 52 роки, він виглядає на 16 років.
Відомо, що супергерой-українець має також прізвисько Core, що в перекладі означає "ядро".
Видавець долучив нового супергероя до команди Stormwatch у перезапуску серії коміксів WildStorm. За сюжетом Павло Ступка боротиметься з антигероєм Вагнером.
Зазначається, що комікс побачить світ уже цього вівторка, 29 листопада.
Що відомо про DC Comics
Це видавничий відділ DC Entertainment Inc, заснований у 1934 році.
DC Comics випускає комікси з популярними супергероями, такими як Супермен, Бетмен, Чудо Жінка, Флеш і решта Всесвіту DC (DC Universe).
DC Comics займає приблизно 31,5% ринку коміксів у США.
Нагадаємо, раніше на екрани вийшов перший український фільм за коміксом "Максим Оса". Згідно із сюжетом, іспанська знать вирішила скинути з престолу Габсбургів і наймає для цього козаків. Один із головних найманців — козак Максим Оса.
Також Фокус писав про те, що в США видали комікс про життя президента України Володимира Зеленського. Автори біографічного коміксу запитали, чому саме Володимир Зеленський — правильний лідер для України. Частину виручки від продажу видавець обіцяє спрямувати на допомогу Україні