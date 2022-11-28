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Стиль жизни

Новым героем комиксов DC стал украинец Павло Ступка (фото)

DC Comics, ступка, павел ступка
DC Comics впервые сделали супергероем комиксов украинца

Персонаж умеет летать, генерировать ядерную энергию и оставаться вечно молодым. По сюжету украинец будет сражаться с суперзлодеем Вагнером.

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Новым героем популярных комиксов DC Comics стал персонаж-украинец по имени Павло Ступка. Об этом сообщает издание Bleeding Cool.

В описании персонажа отмечено, что это – украинский живой ядерный генератор, умеющий летать и, хотя ему 52 года, он выглядит на 16 лет.

Известно, что супергерой-украинец имеет также прозвище Core, что в переводе означает "ядро".

Издатель приобщил нового супергероя к команде Stormwatch в перезапуске серии комиксов WildStorm. По сюжету Павел Ступка будет сражаться с антигероем Вагнером.

Отмечается, что комикс увидит свет уже в этот вторник, 29 ноября.

Что известно о DC Comics

Это – издательский отдел DC Entertainment Inc, основанный в 1934 году.

DC Comics выпускает комиксы с популярными супергероями, такими, как Супермен, Бэтмен, Чудо Женщина, Флэш и остальная Вселенная DC (DC Universe).

DC Comics занимает около 31,50% рынка комиксов в США.

Напомним, ранее на экраны вышел первый украинский фильм по комиксу "Максим Оса". Согласно сюжету, испанская знать решила сбросить с престола Габсбургов и нанимает для этого козаков. Один из главных наемников — козак Максим Оса.

Также Фокус писал о том, что в США издали комикс о жизни президента Украины Владимира Зеленского. Авторы биографического комикса задались вопросом, почему именно Владимир Зеленский – правильный лидер для Украины. Часть выручки от продажи издатель обещает направить на помощь Украине