В Минкульте назвали новое условие выезда мужчин за границу: о чем речь

В МКИП изменили правила выезда для художников, артистов, музыкантов и журналистов мужского пола на время военного положения для "предотвращения случаев злоупотребления" как в ситуации с комиком Щегелем.

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Министерство культуры и информационной политики приняло решение о введении так называемых "писем содействия" для выезда за границу художников, артистов, музыкантов и журналистов мужского пола во время военного положения. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В МКИП отмечают, что на данный момент мужчины призывного возраста не имеют права покидать пределы Украины. При этом деятели культуры могут получить соответствующее разрешение от Минкульта.

Сообщается, что представители упомянутых профессий могут рассчитывать на так называемое "письмо содействия пересечению границы", если они принадлежат к сфере культуры и информации.

Также уточняйся, что целью пересечения границы должна быть популяризация Украины в международном культурном пространстве. Еще одним условием является обязательное возвращение назад.

"С целью предотвращения случаев злоупотребления, таких, например, как с Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, МКИП вместе с правоохранительными органами было вынуждено инициировать ужесточение требований для выезда за границу мужчин призывного возраста", — говорится в публикации.

Для подготовки "письма содействия" граждане должны предоставить Минкульту ряд бумаг, в частности военно-учетные документы, которые должны быть у каждого украинца призывного возраста.

Ранее, 14 марта, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что украинские артисты могут пребывать в другой стране не более 60 дней, а для пресечения границы деятелям культуры необходимо предоставить следующие документы:

подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;

контракты с указанием цели поездки;

если они поехали продвигать Украину в культурном плане или собирать деньги, то нужен отчет;

дипломатические визиты также подлежат отчетности.

Напомним, что 4 марта в МКИП сообщили о незаконном пребывании стендап-комика Андрея Щегеля на территории Турции. Артист заявил, что получил три повестки и решил выехать под предлогом выступления, так как является "свободным человеком".