Выезд из Украины артистов и художников: в Минкульте меняют правила для мужчин (видео)

Чиновники решили, что выезд деятелей культуры из страны не может длиться более 60 дней. Ужесточение правил началось после скандала с комиком-стендапером Андреем Щегелем, который уехал в Турцию и не собирается возвращаться.

Related video

В Украине могут изменить правила выезда из страны для мужчин, работающих в сфере культуры. Об этом 14 марта рассказал в эфире единого телемарафона министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, подготовлены изменения для выезда артистов, художников и журналистов. Им нужно будет предоставить такие документы:

подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;

контракты с указанием цели поездки;

если они поехали продвигать Украину в культурном плане или собирать деньги, то нужен отчет;

дипломатические визиты также подлежат отчетности.

Выезд деятелей культуры не может длиться более 60 дней. Министр считает, что это справедливое требование.

Ткаченко говорит об изменениях в конце 8-й минуты

Замминистра культуры Галина Григоренко говорила, что мужчинам, работающим в сфере искусства нужен еще ряд документов. Для выезда за границу от них потребуют приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Скандал с комиком Андреем Щегелем

Напомним, что 7 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов приводил пример, как 6 артистов выехали представлять Украину за границей и не вернулись.

Одним из таких артистов стал комик-стендапер Андрей Щегель. Он говорил, что уехал в Турцию и возвращаться в Украину не планирует. По его мнению, у Украины нет шансов на цивилизованную жизнь.

После этого на заседании Ставки главнокомандующего обсуждали усложнения выфезда мужчин из Украины.

Андрей Щегель говорил, что получил в Украине 3 повестки: 2 в городе Рахов Закарпатской области и 1 — в Надворной Ивано-Франковской. Юморист решил пожить в комфортной психологической обстановке.

Минкульт заявлял, что Щегель оказался в составе группы украинских артистов, которым разрешили выехать из Украины с условием обязательного возврата. Действия комика чиновники назвали "недопустимыми" в условиях военного времени.

В Украине также усложнили процедуру выезда за границу на автомобиле. Онлайн-оформление "Зеленой карты" день в день отменили.