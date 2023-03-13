Выезд деятелей искусства за границу: в МКИП рассказали о новых правилах для артистов

Теперь артисты обязаны предоставлять информацию о воинском учете. Заместительница министра культуры и информационной политики Галина Григоренко объяснила, что документы будут гарантией, что человек сознательный и вернется из-за долга перед страной.

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Правила выезда за границу для мужчин-деятелей искусства осложнились тем, что необходимо будет предоставлять приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Ранее эти документы в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) могли не требовать. Об этом рассказала корреспонденту "Укринформа" Галина Григоренко, заместительница главы МКИП.

"Правила дополнились только тем, что мы просим предоставлять, согласно законодательству, данные о воинском учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного. Ведение этих документов – обязанность физического лица", – заявила Григоренко.

Чиновница объяснила, что данные о воинском учете будут дополнительной гарантией, что человек сознательно относится к своим обязанностям перед государством и после участия в мероприятии вернется в Украину. Также она подчеркнула, что по закону документы уже должны быть на руках у мужчин призывного возраста, так что представление их не станет проблемой для большинства артистов. Григоренко подчеркнула, что МКИП выдает только "письмо содействия" деятелям искусства, а окончательно о разрешении на выезд человека за границу решают пограничники во время проверки.

"Раньше мы могли не требовать этих документов, поскольку по умолчанию предполагалось, что люди осознают, что у них есть эти справки. Однако, когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, было решено добавить документы о воинском учете мужчин в перечень тех, что требуют наши работники, чтобы дальше принимать взвешенное решение о содействии выезду", — рассказала чиновник.

Также заместитель министра заверила, что артисты будут проинформированы о требуемых документах. Министерство посылает перечень необходимых справок в письме-разъяснении.

"Мы не предоставляем отказов — только разъяснения относительно документов, которые должны предоставляться для рассмотрения заявок. Если человек выносит какое-либо решение в публичное поле как отказ МКИП, это значит, что он не смог предоставить все необходимые документы", — пояснила Григоренко.

Чиновница прокомментировала и заявление группы TVORCHI о сложностях выезда за границу. По ее словам, в министерстве отдают себе отчет в важности звучания украинского голоса за рубежом и продвижении нашей культуры и поддерживают художников в этом. Замглавы МКИП заявила, что группе помогут в оформлении необходимых документов для выезда в промотур Евровидения и на концерт в Найроби.

Напомним, 11 марта TVORCHI поделились в соцсетях, что их выступления "под вопросом" из-за "предателей". Музыканты рассказали, что могут не попасть на свое выступление на открытии мурала в рамках проекта "Стена" в городе Найроби.

Ранее, 7 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что шестеро артистов поехали представлять Украину за границей и не вернулись. Чиновник поддержал внесение изменений в законодательство, что усложнило бы условия для выезда призывников.