"Под вопросом наше выступление": группа TVORCHI пожаловалась на проблемы с выездом из Украины

Музыканты обвинили в ситуации "артистов"-предателей, уехавших за границу и не собирающихся возвращаться в Украину.

Related video

Выступления украинской группы TVORCHI за границей могут быть отменены из-за выезда "предателей" под предлогом культурных мероприятий. Артисты, участвующие в благотворительных концертах и помогающие собирать деньги на нужды ВСУ, могут лишиться возможности представлять интересы Украины в других странах. Об этом музыканты рассказали в соцсетях группы.

"Под вопросом наше выступление в городе Нейроби на следующей неделе, куда USAID пригласил нас выступить на открытии мурала в рамках проекта "Стена" и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды. Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом", — заявили артисты.

TVORCHI отметили, что с весны 2022 участвуют в благотворительных концертах по всему миру. По словам артистов, группа помогала собирать деньги на военную амуницию, автомобили, медицинское оборудование и вещи для беженцев. Однако сейчас такая деятельность под угрозой из-за "предателей", выехавших как артисты и не вернувшихся.

"Мы надеемся, что справедливость возобладает, предатели будут наказаны, а нам дадут возможность работать на благо страны и на бренд Украины", — отметили музыканты.

Напомним, 2 марта из интервью стало известно, что украинский юморист Андрей Щегель получил три повестки и под предлогом выступления за границей уехал из Украины в Турцию. Он заявил, что "это выбор ребят — погибать" и возвращаться домой не собирается. После этого Министерство культуры и информационной политики подготовило усложнение условий выезда призывников из страны. Действия Щегеля в МКИП назвали "недопустимыми".

Позже комик назвал Украину цирком без шансов на цивилизованную жизнь, а украинцев – крысами. Щегель заявил, что украинский народ стал самым сильным для него мотиватором никогда не возвращаться.

Однако в тот же день, как распространилось видео с его бурной речью об Украине, юморист опубликовал извинения. Щегель обвинил журналистов в том, что его фразы вырвали из контекста и на самом деле они были лишь "беспомощной реакцией" на агрессию и угрозы.