"Під питанням наш виступ": гурт TVORCHI поскаржився на проблеми з виїздом з України

Музиканти звинуватили в ситуації "митців"-зрадників, які виїхали за кордон й не збираються повертатися в Україну.

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Виступи українського гурту TVORCHI за кордоном можуть бути скасовані через виїзд "зрадників" під приводом культурних заходів. Артисти, що беруть участь у благодійних концертах та допомагають збирати кошти на потреби ЗСУ, можуть лишитись можливості представляти інтереси України в інших країнах. Про це музиканти розповіли у соцмережах гурту.

"Під питанням наш виступ у місті Нейробі наступного тижня, куди USAID запросив нас виступити на відкритті муралу в рамках проєкту "Стіна" та повпливати там на рівень антиукраїнської пропаганди. Під питанням наша участь у всіх промозаходах перед "Євробаченням" та можливість представити свою країну і творчість там найкращим чином", — заявили артисти.

TVORCHI зазначили, що з весни 2022 року беруть участь у благодійних концертах по всьому світу. За словами артистів, гурт допомагав збирати гроші на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання та речі для біженців. Однак нині така діяльність під загрозою через "зрадників", що виїхали як артисти й не повернулись.

"Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України", — зазначили музиканти.

Нагадаємо, 2 березня з інтерв’ю стало відомо, що український гуморист Андрій Щегель отримав три повістки та під приводом виступу закордоном виїхав з України у Туреччину. Він заявив, що "це вибір хлопців — гинути" і повертатись додому не збирається. Після цього Міністерство культури й інформаційної політики підготувало ускладнення умов для виїзду призовників з країни. Дії Щегеля у МКІП назвали "неприпустимими".

Пізніше комік назвав Україну цирком без шансів на цивілізоване життя, а українців — щурами. Щегель заявив, що український народ став найсильнішим для нього мотиватором ніколи не повертатися.

Однак того ж дня, як поширилося відео з його бурхливою промовою щодо України, гуморист опублікував вибачення. Щегель звинуватив журналістів у тому, що його фрази вирвали з контексту і насправді вони були лиш "безпорадною реакцією" на агресію та погрози.