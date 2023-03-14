Виїзд з України артистів та художників: у Мінкульті змінюють правила для чоловіків (відео)

Чиновники вирішили, що виїзд діячів культури з країни не може тривати понад 60 днів. Посилення правил почалося після скандалу з коміком-стендапером Андрієм Щегелем, який поїхав до Туреччини і не збирається повертатися.

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В Україні можуть змінити правила виїзду із країни для чоловіків, які працюють у сфері культури. Про це 14 березня розповів у ефірі єдиного телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, підготовлено зміни для виїзду артистів, художників та журналістів. Їм потрібно буде надати такі документи:

підтвердження, що у їхніх організаціях ведеться воєнний облік;

контракти із зазначенням мети поїздки;

якщо вони поїхали просувати Україну в культурному плані чи збирати гроші, то потрібний звіт;

дипломатичні візити також підлягають звітності.

Виїзд діячів культури не може тривати понад 60 днів. Міністр вважає, що це справедлива вимога.

Ткаченко говорить про зміни наприкінці 8-ї хвилини

Заступник міністра культури Галина Григоренко говорила, що чоловікам, які працюють у сфері мистецтва , потрібна ще низка документів. Для виїзду за кордон від них вимагатимуть приписне посвідчення, воєнний квиток або тимчасове посвідчення воєннозобов'язаного.

Скандал із коміком Андрієм Щегелем

Нагадаємо, що 7 березня секретар РНБО Олексій Данилов наводив приклад, як 6 артистів виїхали представляти Україну за кордоном і не повернулися.

Одним із таких артистів став комік-стендапер Андрій Щегель. Він казав, що поїхав до Туреччини і повертатися в Україну не планує. На його думку, Україна не має шансів на цивілізоване життя.

Після цього на засіданні Ставки головнокомандувача обговорювали ускладнення вифезда чоловіків із України.

Андрій Щегель казав, що отримав в Україні 3 повістки : 2 у місті Рахів Закарпатської області та 1 — у Надвірній Івано-Франківській. Гуморист вирішив пожити у комфортній психологічній обстановці.

Мінкульт заявляв, що Щегель опинився у складі групи українських артистів, яким дозволили виїхати з України за умови обов'язкового повернення. Дії коміка чиновники назвали "неприпустимими" в умовах воєнного часу.

В Україні також ускладнили процедуру виїзду за кордон автомобілем. Онлайн-оформлення "Зеленої карти" щодня скасували.