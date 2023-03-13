В Україні ускладнили процедуру виїзду на авто за кордон: що змінилося

В Україні переглянули правила оформлення "Зеленої картки". Для виїзду за кордон оформляти документ тепер потрібно заздалегідь.

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Моторне транспортне страхове бюро України змінило процедуру виїзду авто за кордон. Тепер "Зелену карту" стало важче отримати. Про це повідомили на порталі Hotline Finance.

Зміни передбачають заборону на онлайн-оформлення "Зеленої карти" щодня. Крім цього, на неї тепер відсутні знижки.

Купити страховку онлайн для виїзду за кордон в Україні можна не раніше ніж через день після оформлення полісу. Без відповідних документів виїзд за межі України буде заборонено.

Автомобілістам рекомендують готуватися до поїздки до інших країн наперед. Крім цього, електронну "Зелену карту" у форматі PDF потрібно роздрукувати. Оформити її можна заздалегідь, але не раніше ніж за 3 місяці до поїздки.

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Виїзд з України чиновників: Кабмін скасував заборону для деяких категорій держслужбовців

Раніше Фокус писав, що в Україні внесли зміни до списку документів, які необхідно пред'являти для виїзду за кордон у воєнний час.

Також ми повідомляли, що керівництво України не розглядає можливості зняття заборони для військовозобов'язаних чоловіків на виїзд із України.