За месяц 8 тел: в ГПСУ озвучили количество утопленников в Тисе за 2 года войны (видео)

Только в мае этого года в реке Тиса было найдено 8 тел. Несмотря на это, преступные организованные группы продолжают за деньги "помогать" украинским мужчинам незаконно пересекать границу, игнорируя риски для жизни своих ''клиентов''.

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Из-за введения в Украине военного положения и ограничения выезда украинских мужчин за границу, возросло количество трагических случаев на границе. Больше всего украинцев призывного возраста погибает, переплывая реку Тиса на Закарпатье. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Новости Live.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы. Только в мае было найдено в реке 8 тел.

"По предварительной информации, тело могло находиться в воде около полугода назад. Скорее всего, фактов смертей, когда нарушители пытались незаконно пересечь границу и потеряли свою жизнь, может быть гораздо больше", — отметил спикер ГПСУ.

Андрей Демченко добавил, что река Тиса намного коварнее, чем кажется на первый взгляд из-за стремительного течения. Несмотря на это, преступные организованные группы продолжают за деньги "помогать" украинским мужчинам незаконно пересекать границу, игнорируя риски для жизни своих "клиентов".

Напомним, ранее пограничники рассказывали, что те, кто пытается пересечь границу Украины с другими странами, подвергают свою жизнь опасности.

Также сообщалось, что украинец с правом на выезд за границу пытался переплыть Тису . До того, как попытаться переплыть реку, мужчина посоветовался со "специалистами", которым за услугу заплатил еще 1500 долларов.