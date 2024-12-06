Тих, хто вижив, рятували 22 години: в горах Румунії виявлено тіла загиблих українців (фото)

Негода унеможливила застосування авіації, тому на гору підіймались дві групи рятувальників.

У Румунії, на кордоні з Україною виявили тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У відомстві розповіли, що за 200 метрів від кордону знайшли тіло українця. Він незаконно перетнув кордон та загинув у горах. Причиною смерті чоловіка називають переохолодження.

Держприкордонслужба відмітила, що супутників українця рятували протягом складної 22-годинної операції. Через негоду неможливо було застосувати авіацію, тому за людьми підіймались на гору дві групи рятувальників.

Ще одне тіло було виявлено в річці Тиса поблизу румунського населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса. Обставини та особа загиблого з’ясовуються.

У Держприкордонслужбі застерегли українців від спроб незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, ще у 2023 році Держприкордонслужба розповідала, що чоловіки призовного віку намагаються нелегально виїхати з країни. У відомстві зазначили, що втікачів повертатимуть до України. ДПС активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому у будь-якому разі чоловіків притягнуть до відповідальності.

Згодом, в травні 2024 року речник ДПС зазначав, що через запровадження в Україні воєнного стану та обмеження виїзду українських чоловіків за кордон, зросла кількість трагічних випадків на кордоні. Найбільше українців призивного віку гине, перепливаючи річку Тиса.

Пізніше у відомстві розповіли, що прикордонники виявляють щонайменше 5 спроб українців переплисти Тису на тиждень. Річка відома холодною водою, але переплисти її наважуються навіть взимку.