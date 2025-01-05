Вийшли горами за кордон: як групі чоловіків вдалось втікти з України, подробиці

В мережі розповсюджуються відео, як група осіб змогла на лижах вийти за межі України в одну з європейських країн. Наразі реакція від Держприкордонслужби на відео відсутня.

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В соціальних мережах ширяться відео, як українець з групою осіб на лижах перетнув кордон України. Зокрема, пост виклав у себе на сторінці в Facebook голова правління громадської організації "Громадський контроль Слобожанщини" Андрій Шевцов.

На одному з відео видно засніжений ліс та тропа зі слідами лиж. Воно підписане як "Йдемо за бугор".

На іншому відео чоловік з рюкзаком та на лижах спускається з гори, інша особа його знімає. Судячи з напису, люди знаходяться вже за кордоном України.

Третє відео показує спочатку людину на лижах та з рюкзаком, засніжену тропу та дерева. З надпису також стає зрозуміло, що відео також зняте уже поза межами України, в одній із європейських країн. Обличчя чоловіка не видно на жодному з відео.

В Державній прикордонній службі поки що ніяким чином не відреагували на зазначені відео.

Раніше адвокат Роман Сімутін зазначав, що під час мобілізації в Україні чоловіки до 18 років і після 60 років спокійно можуть переміщатися світом. Однак для цього в особи має бути довідка від ТЦК про надану відстрочку. Чинне законодавство передбачає й інші підстави для законного виїзду за кордон.

Періодично Держприкордонслужба виявляє осіб, які незаконно перетинають кордон, й іноді ці особи навіть гинуть. Зокрема, нещодавно у Румунії, на кордоні з Україною виявили тіла двох загиблих чоловіків. Супутників рятували протягом складної 22-годинної операції.

Також стало відомо про двох українських волейболістів, які не повернулись додому після ігор в Бельгії. Після завершення збору також не приїхав в Україну і тренер збірної з тенісу Олександр Томарев, відповідальний за повернення команди додому з Australian Open 2024. Він встиг навіть попрацювати у команді росіянки.