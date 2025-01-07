Обязательное прохождение ВВК до 4 февраля: как накажут тех, кто проигнорирует

Осталось меньше месяца на то, чтобы пройти повторный медосмотр после отмены статуса ограниченной годности. Отказ или игнорирование этой обязанности ведут к ответственности.

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У военнообязанных, которые имели ранее статус ограниченно годных к службе, остался менее месяца на перепрохождение ВВК. По результатам их должны признать медики или годными, или непригодными. В NV 7 января объяснили, что будет с теми, кто проигнорирует требование.

Положение о ВВК: кому нужно на медосмотр

4 мая 2024 года вступил в силу закон, который фактически отменил статус ограниченной годности. На то, чтобы соответствующая категория военнообязанных повторно прошла медосмотр, им дали четко определенное время. Этот срок составляет 9 месяцев, то есть последний день — 4 февраля 2025 года.

Мужчинам нужно пройти ВВК, чтобы получить один из актуальных теперь статусов. Ограниченно годные, которые уже служат в армии, тоже должны снова пройти медосмотр.

Положение о ВВК: ответственность за отказ

Прохождение ВВК — обязанность военнообязанных, поэтому за невыполнение предусмотрено наказание. В случае отказа украинцам грозит ответственность по статьям 210 и 210-1 — о нарушении правил воинского учета и правил мобилизации.

Если военнообязанный получил направление на медосмотр и проигнорировал его, ему тоже назначают наказание по этим статьям. Кроме того, обжаловать повестку в суде нельзя, ведь она означает лишь вызов в ТЦК.

Привлечь к ответственности мужчину, который был признан ограниченно годным, могут только в случае, если он получал направление на ВВК, но не явился. Без направления пройти медосмотр украинцы не могут, но медкомиссия не имеет полномочий делать выводы без соответствующего документа от военкомата.

Если направление все же было получено, в зависимости от обстоятельств и причин неявки нарушителя могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

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