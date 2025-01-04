Остался месяц: "ограниченно пригодные" украинцы должны пройти повторную ВВК

Медицинская комиссия, которую военнообязанные ограниченно пригодные украинцы должны пройти до 4 февраля, или подтвердит непригодность, или сделает вывод, что гражданин уже готов к армейской службе.

Related video

Военнообязанные украинцы сейчас имеют всего два статуса: годен или же непригоден к военной службе. Согласно Закону № 3621-IX об обеспечении прав военных на социальную защиту, с 4 мая 2024 года был отменен статус "ограниченно годен к военной службе", пишет Фокус.

Поэтому мужчины в возрасте 18-60 лет, которые до этого имели статус "ограниченно пригодный", до 4 февраля 2025 года должны снова пройти ВВК (военно-врачебную комиссию).

В частности, это касается мужчин, кроме военных, получивших после 24 февраля 2022 года инвалидность II или III группы.

Повторное прохождение ВВК для ограниченно-пригодных Фото: Слово и Дело

Медицинская комиссия должна или подтвердить непригодность, или сделать вывод, что гражданин готов к прохождению службы. Тех, кого после повторного прохождения ВВК признают непригодными, исключат из военного учета. Признанные годными будут служить в соответствии с категорией пригодности.

Категории пригодности:

полностью пригоден;

пригоден к службе в военном вузе, ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригоден к службе в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, Силах специальных операций, подразделениях спецназначения, и т.п.;

пригоден по отдельным специальностям (сюда, к примеру, относятся кандидаты на поступление в военный вуз);

пригоден для выполнения специфических задач.

Напомним, ранее мы писали о категориях украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которых могут мобилизовать. В частности, призывают граждан, закончивших военную кафедру, имеющих опыт службы в армии или в силовых структурах, или ставшими годными после перекомиссии в связи с отменой статуса "ограниченно годный".

Также Фокус пояснял, чем грозит неявка в ТЦК с 1 января 2025 года.