Три варианта службы для ограниченно годных: куда отправят служить с проблемным здоровьем

После повторного прохождения ВВК, те кто имел категорию "ограниченно годный" будут признаны либо пригодными к службе, либо нет. Последних разделят на подкатегории, в зависимости от состояния здоровья и профспособностей. Фокус разбирался, куда направят служить по новым правилам.

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В Украине 4 мая отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. Мужчины, в зависимости от состояния здоровье, после прохождения ВВК будут либо "годными", либо "не годными". Всех годных, в свою очередь, поделят на четыре категории, о чем рассказала директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью ZN.

По ее словам, "пригодные" будут разделены, в зависимости от степени функциональности:

пригодные (полностью);

пригодные к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);

пригодные для выполнения специфических задач.

Меняется система

По словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, после вступления в силу закона о мобилизации, должна измениться вся система призыва. Первый этап, который должны будут пройти все военнообязанные в ближайшие два месяца — обновление данных в военкомате, чтобы ТЦК заполнили реестр. Дальше, когда обновят данные, военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию — повторный осмотр в новом законе предусмотрен для всех, кто ранее получил статус "ограниченно годный", а также для людей с инвалидностью.

Хотя категорию ограниченно годных убирают, все равно будут те, у кого есть определенные проблемы со здоровьем, отмечает Жданов. Поэтому в Минобороны придумали дополнительные подкатегории для людей, которые не могут пойти в штурмовики, но могут проходить службу на небоевой должности — например, в учебных частях или ТЦК.

"Сейчас решать, насколько человек годный будет не ВВК, а аттестационная комиссия. То есть после прохождения ВВК человек будет либо "пригодным" к прохождению службы, либо "не пригодным". А дальше с теми, кто "пригодные", должны провести беседу, чтобы выяснить, какая у человека профессия, на что он способен, какая у него физическая подготовка. И дальше комиссия решит, куда человека отправить — в штурмовики, ТЦК или, условно, дворы мести в армии. Если человек не воспользуется рекрутингом и не решит сам в какую часть он хочет пойти", — объясняет Фокусу Жданов.

Что касается тех, кто по состоянию здоровья не может проходить службу в ДШВ, морской пехоте или ССО, но имеет боевой опыт, высшее образование или другие профспособности, предусмотрена возможность пройти службы в военном учебном заведении или ТЦК и СП.

"Если речь о военно-учебных учреждениях, то дело уже не только о состоянии здоровья. Здесь нужно высшее образование, а иногда и научная степень. Но можно пойти инструктором в учебку или сержантскую школу, которая готовит специалистов по специальности. А вот в ТЦК, например, чисто канцелярская работа. Все, что нужно уметь — коммуницировать с людьми. А дальше рутина: опрос, заполнение документов, создание личного дела призывника, заполнение реестра", — объясняет Жданов.

Профпригодность определит психолог

Еще одна категория, которую упоминают в перечне Минобороны — пригодный для выполнения специфических задач. По словам Жданов, речь, вероятно, идет, о подсобных работах.

"Раньше под словами "специфические задачи" имели в виду что-то серьезное. Но раз эта категория упоминается в последнюю очередь, думаю, если здоровье служить не позволяет, а образование имеется — есть хозяйственные работы. У нас до сих пор советская система, мы не можем подсобные работы отдать на аутсорсинг: от уборки помещений до приготовления еды в частях. Сейчас отказались от системы кейтринга, как в НАТО, и вернулись к советской системе заказа продуктов и готовке. Так что, думаю, спецзадачи — это хозяйственные работы", — резюмирует эксперт.

Также он добавляет, что для профотбора в военкоматах должна работать команда психологов, которая проведет первичную беседу с военнообязанными, и направит на профтестирование.

"Там должны будут определить способности человека, которого признали пригодным к прохождению службы. Например, если у военнообязанного хорошее состояние здоровья, есть лидерские способности, это молодой человек 25-30 лет, ему могут предложить поступить в военное учебное учреждение, чтобы получить офицерское звание. Или пойти в сержантскую школу. Для этого, вероятно, предусмотрена категория "пригоден по отдельным специальностям", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, какие услуги могут ограничить украинским военнообязанным за границей.

Также Фокус разбирался, как еще военнообязанных в Украине ограничат в правах.