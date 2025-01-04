Залишився місяць: "обмежено придатні" українці мають пройти повторну ВЛК

Медична комісія, яку військовозобов'язані обмежено придатні українці мають пройти до 4 лютого, або підтвердить непридатність, або зробить висновок, що громадянин уже готовий до армійської служби.

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Військовозобов'язані українці зараз мають лише два статуси: придатний або ж непридатний до військової служби. Згідно із Законом № 3621-IX про забезпечення прав військових на соціальний захист, з 4 травня 2024 року було скасовано статус "обмежено придатний до військової служби", пише Фокус.

Тож чоловіки віком 18-60 років, які до цього мали статус "обмежено придатний", до 4 лютого 2025 року мають знову пройти ВЛК (військово-лікарську комісію).

Зокрема, це стосується чоловіків, крім військових, які після 24 лютого 2022 року отримали після 24 лютого 2022 року інвалідність II або III групи.

Повторне проходження ВЛК для обмежено-придатних Фото: Слово и Дело

Медична комісія має або підтвердити непридатність, або зробити висновок, що громадянин готовий до проходження служби. Тих, кого після повторного проходження ВЛК визнають непридатними, виключать із військового обліку. Визнані придатними служитимуть відповідно до категорії придатності.

Категорії придатності:

повністю придатний;

придатний до служби у військовому виші, ТЦК і СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатний до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спеціальних операцій, підрозділах спецпризначення тощо;

придатний за окремими спеціальностями (сюди, наприклад, відносяться кандидати на вступ до військового вишу);

придатний для виконання специфічних завдань.

Нагадаємо, раніше ми писали про категорії українців віком від 18 до 25 років, яких можуть мобілізувати. Зокрема, призивають громадян, які закінчили військову кафедру, мають досвід служби в армії або в силових структурах, або стали придатними після перекомісії у зв'язку зі скасуванням статусу "обмежено придатний".

Також Фокус пояснював, чим загрожує неявка в ТЦК з 1 січня 2025 року.