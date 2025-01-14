"Перекомісія" обмежено придатних до 4 лютого: чи зобов'язані українці ходити в ТЦК (відео)

Військові частини, за словами адвокатів, повинні переглядати придатність громадян України до несення служби. Однак представники ТЦК стверджують, що не зобов'язані викликати військовозобов'язаних на повторне проходження медкомісії.

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Територіальні центри комплектування (ТЦК) не зобов'язані викликати військовозобов'язаних українців на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це сказав у коментарі "Суспільному" спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін.

"ТЦК не зобов'язані викликати обмежено придатних для перекомісії, вони повинні самостійно про це подбати. Уся інформація про придатність до військової служби, про дату проходження ВЛК є в базі даних "Оберіг", — коротко пояснив він.

Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого, інакше їм загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень за порушення військового обліку. У цьому разі не працює принцип "з'явитися за викликом у ТЦК", оскільки перекомісія визначена законом.

Водночас адвокат Ростислав Кравець вказує на зміни до законів про військову службу та мобілізаційну підготовку. У перехідних положеннях документа йдеться, що формально обов'язок пройти медкомісію до 4 лютого не покладається на військовослужбовців.

"Громадяни підлягають повторному проходженню ВЛК. Тобто не вони зобов'язані звертатися, а військові частини повинні переглядати придатність до несення служби. І безпосередньо ТЦК це стосується, які всі намагаються перекласти на громадян України", — зауважив він.

Нагадаємо, 17-річні українці цього року мають стати на військовий облік призовників до 31 липня. При цьому необов'язково йти до ТЦК, стати на облік можна і через додаток "Резерв+".

Фокус раніше писав, як в Одесі служба таксі отримала замовлення на перевезення десятка людей у мікроавтобусі, причому замовник був готовий заплатити 1 000 гривень.