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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

В каких случаях могут мобилизовать до 25 лет: юрист поделился деталями

Мобилизация до 25 лет, мобилизация, ВСУ
Юрист рассказал, кого могут призвать до 25 лет (иллюстративное фото)

По словам юриста Даниила Гончаренко, несмотря на невозможность мобилизовать лиц до 25 лет все же из этого правила есть некоторые исключения.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине не могут мобилизовать лиц в возрасте до 25 лет. Однако в некоторых случаях на службу возможно попасть даже в более молодом возрасте. Подробностями поделился с "РБК-Украина" юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Мобилизация с 25 лет: в каких случаях это возможно

Даниил Гончаренко отметил, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизованными могут быть только лица в статусе военнообязанного. Такой статус лицо приобретает при достижении 25 лет. По его словам, в некоторых случаях лицо могут призвать раньше.

По словам юриста, речь идет о случаях, когда лицо прошло срочную службу и было признано ограниченно-пригодным. Также гражданина могут мобилизовать до 25 лет, если он проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

"То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать", — пояснил юрист.

Специалист добавил, что закон по исправлению этой ситуации и запрета мобилизации мужчин до 25 лет в настоящее время находится на подписи у президента Украины.

Ранее заместитель начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Лариса Козак отмечала, что украинское законодательство позволяет призыв мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся на учете военнообязанных. Исключение составляют мужчины в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку или были ограниченно годными.

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, проблемы с мобилизацией происходят потому, что мужчины не понимают, сколько им придется воевать. Вопрос с демобилизацией до сих пор актуален, но никто его не решает.