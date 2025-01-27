В каких случаях могут мобилизовать до 25 лет: юрист поделился деталями

По словам юриста Даниила Гончаренко, несмотря на невозможность мобилизовать лиц до 25 лет все же из этого правила есть некоторые исключения.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине не могут мобилизовать лиц в возрасте до 25 лет. Однако в некоторых случаях на службу возможно попасть даже в более молодом возрасте. Подробностями поделился с "РБК-Украина" юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Мобилизация с 25 лет: в каких случаях это возможно

Даниил Гончаренко отметил, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизованными могут быть только лица в статусе военнообязанного. Такой статус лицо приобретает при достижении 25 лет. По его словам, в некоторых случаях лицо могут призвать раньше.

По словам юриста, речь идет о случаях, когда лицо прошло срочную службу и было признано ограниченно-пригодным. Также гражданина могут мобилизовать до 25 лет, если он проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

"То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать", — пояснил юрист.

Специалист добавил, что закон по исправлению этой ситуации и запрета мобилизации мужчин до 25 лет в настоящее время находится на подписи у президента Украины.

Ранее заместитель начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Лариса Козак отмечала, что украинское законодательство позволяет призыв мужчин в возрасте 18-60 лет, которые находятся на учете военнообязанных. Исключение составляют мужчины в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую военную подготовку или были ограниченно годными.

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, проблемы с мобилизацией происходят потому, что мужчины не понимают, сколько им придется воевать. Вопрос с демобилизацией до сих пор актуален, но никто его не решает.