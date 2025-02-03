Можна заплатити до 120 тис грн: як зміняться штрафи за порушення військового обліку в лютому

Перевірити штраф на своє ім'я можна декількома способами, а сплатити — через онлайн-додатки банку.

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Під час воєнного стану та мобілізації в Україні всі військовозобов'язані повинні дотримуватись правил військового обліку, у разі порушення яких особі загрожує штраф. УНІАН розповідає, які штрафи можуть бути нараховані у лютому 2025 році та яким чином можна їх перевірити самому.

Нарахування штрафів

Відповідно до норм чинного законодавства штрафи можуть нарахувати за:

не постановку на військовий облік (зокрема й жінок-медиків та юнаків віком 17 років);

не оновлення даних (якщо їх не можна отримати з державних реєстрів);

не повідомлення ТЦК про переїзд, працевлаштування та інші зміни особистих даних;

відмову від проходження ВЛК;

псування або втрату військово-облікових документів;

неявку за повісткою (при цьому рекомендований лист із повісткою вважається врученим, навіть якщо призовник його не отримував особисто).

Варто пам'ятати, що штрафи за неявку за повісткою нараховують навіть у тому разі, якщо особа, яка їх отримала, має відстрочку від мобілізації або інвалідність.

Розмір штрафів за неявку в ТЦК залежить від статусу особи, якій вони нараховуються:

громадяни мають сплатити від 17 000 до 25 500 гривень;

посадові та юридичні особи сплачуватимуть штраф у розмірі від 34 000 до 59 000 гривень.

В разі несплати суми відразу, штраф буде стягуватись через виконавчу службу. В такому випадку його розмір подвоюватиметься.

Сплата штрафу не звільняє громадянина від виконання своїх обов'язків. В разі його несплати особі можуть заблокувати банківські рахунки, а за суми штрафу 160 000 гривень і більше порушникам загрожує конфіскація житла.

Якщо особа вирішила проігнорувати бойову повістку, яка видається після проходження військово-лікарської комісії, то в такому випадку вона буде нести кримінальну відповідальність. В такому випадку військовозобов'язаному загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як перевірити наявність штрафів

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може виписувати штраф заочно, без повідомлення призовника. Особі бажано сплатити його якнайшвидше, щоб сума не подвоїлась.

Перевірити штрафи на своє ім'я можна за допомогою:

Єдиного реєстру боржників . Ця функція є безплатною, однак тут потрібно вводити особисті дані;

. Ця функція є безплатною, однак тут потрібно вводити особисті дані; Opendatabot — тут можна дізнатись про наявність виконавчої справи, ввівши прізвище, ім'я, по батькові й дату народження у відповідному полі. Функція платна і коштує 99 гривень;

— тут можна дізнатись про наявність виконавчої справи, ввівши прізвище, ім'я, по батькові й дату народження у відповідному полі. Функція платна і коштує 99 гривень; Побачити несплачені штрафи можна за допомогою "Дії" — в розділі "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку".

А сплатити штраф можна через онлайн-додатки банку за реквізитами, зазначеними в постанові, або в касі банківського відділення.

До речі, з 1 лютого деякі категорії населення можуть призвати до лав Збройних Сил України. Серед них є навіть "обмежено придатні". Окрім цього, зміни в Україні торкнуться банківських операцій, цін на продукти, комунальних тарифів і правил військового обліку.