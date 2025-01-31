Ліміти на перекази, комуналка, ціни та бронювання: що змінюється для українців у лютому

З 1 лютого зміни в Україні торкнуться банківських операцій, цін на продукти, комунальних тарифів і правил військового обліку.

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Наступного місяця на українців чекає зростання цін на продукти та залізничні квитки, встановлення лімітів на перекази між банківськими рахунками та закінчення терміну бронювання працівників критично важливих підприємств. Фокус розповідає, що ще зміниться в Україні з 1 лютого.

Ліміти на перекази

З 1 лютого 2025 року українські банки впроваджують ліміти на перекази між фізичними особами.

Меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг" передбачає обмеження в розмірі до 150 тисяч гривень на місяць. Однак це торкнеться лише клієнтів, які не мають документального підтвердження доходів. Їх поділятимуть за групами ризику:

"високий" рівень ризику — ліміт 50 тисяч гривень на місяць;

"середній" і "низький" рівень ризику — до 150 тисяч гривень на місяць з 1 лютого 2025 року, а з 1 червня — до 100 тисяч гривень.

Для того, щоб вийти за межі ліміту, потрібно буде надати банківській установі документи, що підтверджують дохід.

Обмеження не торкнуться волонтерів, власників зарплатних карток й інших осіб із підтвердженими доходами, а також операцій з переказу між двома рахунками одного клієнта, відкритими в одному банку.

Тарифи на комунальні послуги в лютому

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що тарифи на світло та тепло протягом опалювального сезону 2024-2025 залишаться без змін.

З 1 лютого українцям будуть і надалі нараховувати оплату за електроенергію за ціною 4,32 грн/кВт. Проте змінюються умови для абонентів, що користуються пільгами на електроенергію для опалення. З 1 лютого для пільгового тарифу встановлять обмеження: якщо обсяг споживання перевищить 2 тисячі кВт-год, замість пільгових 2,64 грн/кВт-год вартість порахують за повним тарифом.

Тариф на газ для побутових споживачів, що є клієнтами НАК "Нафтогаз", залишиться на попередньому рівні 7,96 грн за кубометр. В інших постачальників ціна може варіюватися від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Обмежено придатні мають пройти повторну ВЛК

"Обмежено придатні" військовозобов'язані за Законом № 3621-IX повинні пройти повторний огляд на ВЛК до 4 лютого включно.

У Верховній Раді 30 січня зареєстрували законопроєкт, яким дедлайн повторного огляду перенесуть на 5 червня, однак на момент публікації матеріалу він іще не був прийнятий. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що до ухвалення закону територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не штрафуватимуть на не оголошуватимуть "обмежено придатних" громадян у розшук, якщо вони не встигнуть повторно пройти ВЛК до 5 лютого. Крім того, законопроєкт передбачає, що повторний огляд не буде обов'язковим для громадян до 25 років і тих, чия інвалідність оформлена належним чином.

Бронювання працівників від мобілізації

Кабінет міністрів України постановою від 27.01.2023 №76 затвердив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Вони передбачають, що підприємства до 28 лютого повинні підтвердити свій статус "критичності" через "Дію". Після цього вони будуть зобов'язані або перебронювати своїх працівників, або зняти всі відстрочки.

Якщо підприємство не підтвердить статус критично важливого в зазначений термін, його співробітників можуть мобілізувати до ЗСУ.

Виплати сім'ям полонених і зниклих безвісти

За словами голови Українського центру захисту прав людини Людмили Денісової українські військовослужбовці з 1 лютого зможуть написати особисте розпорядження на випадок, якщо потраплять у полон чи зникнуть безвісти. Так військовий зможе сам вирішити, хто отримає його грошове забезпечення.

Якщо особистого розпорядження не буде, 50% виплат залишатимуться на рахунку військовослужбовця чи військовослужбовиці, а решту в рівних частинах отримуватимуть дружина або чоловік, законні представники неповнолітніх дітей, якщо вони не отримують аліменти від військовослужбовця, діти з інвалідністю, незалежно від віку, якщо вони не отримують аліменти, та батьки, якщо вони не позбавлені батьківських прав.

Коли військовий повернеться з полону або перестане вважатися зниклим безвісти, він зможе забрати утриману частину з рахунку. У разі загибелі бійця невиплачене грошове забезпечення додасться до його спадщини.

Подорожчають залізничні квитки

АТ "Укрзалізниця" з 1 лютого підіймає ціни на квитки на деякі поїзди. Ціни на рейси до Польщі та Угорщини зростуть в середньому на чверть.

Квиток на одному з найпопулярніших маршрутів Київ-Варшава здорожчає на 37%. Купе рейсу Київ-Будапешт стане дорожчим на 21%, СВ — на 17%. Загалом квитки до Польщі додадуть у ціні на 9-27% для купе і на 20-27% для "Інтерсіті+" та СВ.

Вартість рейсів до Австрії та Молдови залишиться незмінною.

В компанії пояснили, що вимушені підняти ціни через подорожчання витратних матеріалів й енергоресурсів, які спричинили минулого року 18 млрд грн збитків від пасажирських перевезень.

Чи зростуть ціни на продукти в лютому

Прогнозується зростання цін на продукти (до 10–15%), особливо на овочі, хліб і молочку.

Експертка у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук 27 січня розповідала, що на початку 2025 року зростуть ціни на продукти, без яких не може обійтися щоденний раціон. Зокрема, неприємно здивувати можуть цінники під соняшниковою олією, молочними продуктами, гречкою, картоплею, морквою, капустою та хлібом. Ціни можуть зрости на 10-15%, а на деякі продукти й на 50%.

Подешевшають найближчим часом курячі яйця через відсутність великого попиту та невеликий термін придатності.

Нагадаємо, 31 січня заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила про запуск електронних направлень на ВЛК у застосунку "Резерв+".

Національний банк України в опублікованому 31 січня інфляційному звіті спрогнозував, чи подорожчають комунальні послуги в Україні у найближчі роки, а також оцінив імовірність швидкого кінця війни з Росією.