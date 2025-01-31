Шанси невеликі: НБУ вперше спрогнозував швидкий кінець війни з Росією

Повномасштабна війна з Росією, за даними НБУ, сильно гальмує економічний розвиток України. Однак розраховувати на швидкий кінець бойових дій не доводиться.

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Національний банк України вперше представив оцінку ймовірності швидкого завершення активних бойових дій. Дані опубліковано в інфляційному звіті за січень 2025 року.

У НБУ вважають, що ймовірність швидкого завершення активних боїв в Україні — низька і становить менше 15%. На такому ж місці перебувають і очікування щодо швидкого початку реалізації масштабного плану відновлення країни.

Найімовірніший сценарій — це ескалація бойових дій

Найімовірніший сценарій у діапазоні 25-50% — це ескалація бойових дій, що супроводжуються руйнуванням виробничих потужностей і дефіцитом електроенергії. Перераховані вище загрози потребуватимуть збільшення бюджетних витрат, вказують економісти.

Військові ризики для України зберігаються на тлі геополітичної напруженості у світі. Однак є варіант того, що зусилля міжнародного співтовариства щодо досягнення справедливого і тривалого миру для України реалізуються в близькій перспективі, йдеться у звіті.

Повномасштабна війна з Росією визнається основним ризиком для збільшення показника інфляції та зменшення економічного розвитку України.

"Російська агресія зумовлює ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій та виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру та тривалості бойових дій", — підсумували фахівці НБУ.

Нагадаємо, румунський політик і кандидат у президенти країни Келін Джорджеску вважає Україну "вигаданою державою" і впевнений у її неминучому розділі.

Водночас українські чоловіки не йдуть працювати на підприємства через дії працівників ТЦК та мобілізацію. З цієї причини підприємство "Ламелла" в Закарпатській області вирішило найняти на роботу 30 працівників з Бангладеш.