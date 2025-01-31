Шансы невелики: НБУ впервые спрогнозировал быстрый конец войны с Россией
Полномасштабная война с Россией, по данным НБУ, сильно тормозит экономическое развитие Украины. Однако рассчитывать на скорый конец боевых действий не приходится.
Национальный банк Украины впервые представил оценку вероятности быстрого завершения активных боевых действий. Данные опубликованы в инфляционном отчете за январь 2025 года.
В НБУ полагают, что вероятность быстрого завершения активных боев в Украине — низкая и составляет менее 15%. На таком же месте находятся и ожидания по быстрому началу реализации масштабного плана восстановления страны.
Наиболее вероятный сценарий в диапазоне 25-50% — это эскалация боевых действий, сопровождаемые разрушением производственных мощностей и дефицитом электроэнергии. Вышеперечисленные угрозы потребуют увеличения бюджетных затрат, указывают экономисты.
Военные риски для Украины сохраняются на фоне геополитической напряженности в мире. Однако есть вариант того, что усилия международного сообщества по достижению справедливого и длительного мира для Украины реализуются в близкой перспективе, говорится в отчете.
Полномасштабная война с Россией признается основным риском для увеличения показателя инфляции и уменьшения экономического развития Украины.
"Российская агрессия обуславливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий", — заключили специалисты НБУ.
Напомним, румынский политик и кандидат в президенты страны Келин Джорджеску считает Украину "вымышленным государством" и уверен в ее неминуемом разделе.
В то же время украинские мужчины не идут работать на предприятия из-за действий работников ТЦК и мобилизации. По этой причине предприятие "Ламелла" в Закарпатской области решило нанять на работу 30 работников из Бангладеш.