Полномасштабная война с Россией, по данным НБУ, сильно тормозит экономическое развитие Украины. Однако рассчитывать на скорый конец боевых действий не приходится.

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Национальный банк Украины впервые представил оценку вероятности быстрого завершения активных боевых действий. Данные опубликованы в инфляционном отчете за январь 2025 года.

В НБУ полагают, что вероятность быстрого завершения активных боев в Украине — низкая и составляет менее 15%. На таком же месте находятся и ожидания по быстрому началу реализации масштабного плана восстановления страны.

Наиболее вероятный сценарий — это эскалация боевых действий

Наиболее вероятный сценарий в диапазоне 25-50% — это эскалация боевых действий, сопровождаемые разрушением производственных мощностей и дефицитом электроэнергии. Вышеперечисленные угрозы потребуют увеличения бюджетных затрат, указывают экономисты.

Военные риски для Украины сохраняются на фоне геополитической напряженности в мире. Однако есть вариант того, что усилия международного сообщества по достижению справедливого и длительного мира для Украины реализуются в близкой перспективе, говорится в отчете.

Полномасштабная война с Россией признается основным риском для увеличения показателя инфляции и уменьшения экономического развития Украины.

"Российская агрессия обуславливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий", — заключили специалисты НБУ.

Напомним, румынский политик и кандидат в президенты страны Келин Джорджеску считает Украину "вымышленным государством" и уверен в ее неминуемом разделе.

В то же время украинские мужчины не идут работать на предприятия из-за действий работников ТЦК и мобилизации. По этой причине предприятие "Ламелла" в Закарпатской области решило нанять на работу 30 работников из Бангладеш.