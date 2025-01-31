Лимиты на переводы, коммуналка, цены и бронирование: что меняется для украинцев в феврале

С 1 февраля изменения в Украине коснутся банковских операций, цен на продукты, коммунальных тарифов и правил воинского учета.

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В следующем месяце украинцев ждет рост цен на продукты и железнодорожные билеты, установление лимитов на переводы между банковскими счетами и окончание срока бронирования работников критически важных предприятий. Фокус рассказывает, что еще изменится в Украине с 1 февраля.

Лимиты на переводы

С 1 февраля 2025 года украинские банки внедряют лимиты на переводы между физическими лицами.

Меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг" предусматривает ограничение в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Однако это коснется только клиентов, которые не имеют документального подтверждения доходов. Их будут разделять по группам риска:

"высокий" уровень риска — лимит 50 тысяч гривен в месяц;

"средний" и "низкий" уровень риска — до 150 тысяч гривен в месяц с 1 февраля 2025 года, а с 1 июня — до 100 тысяч гривен.

Для того, чтобы выйти за пределы лимита, нужно будет предоставить банковскому учреждению документы, подтверждающие доход.

Ограничения не коснутся волонтеров, держателей зарплатных карт и других лиц с подтвержденными доходами, а также операций по переводу между двумя счетами одного клиента, открытыми в одном банке.

Тарифы на коммунальные услуги в феврале

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что тарифы на свет и тепло в течение отопительного сезона 2024-2025 останутся без изменений.

С 1 февраля украинцам будут и в дальнейшем начислять оплату за электроэнергию по цене 4,32 грн/кВт. Однако меняются условия для абонентов, пользующихся льготами на электроэнергию для отопления. С 1 февраля для льготного тарифа установят ограничения: если объем потребления превысит 2 тысячи кВт-ч, вместо льготных 2,64 грн/кВт-ч стоимость посчитают по полному тарифу.

Тариф на газ для бытовых потребителей, являющихся клиентами НАК "Нафтогаз", останется на прежнем уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цена может варьироваться от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Ограниченно годные должны пройти повторную ВЛК

"Ограниченно годные" военнообязанные по Закону № 3621-IX должны пройти повторный осмотр на ВВК до 4 февраля включительно.

В Верховной Раде 30 января зарегистрировали законопроект, которым дедлайн повторного осмотра перенесут на 5 июня, однако на момент публикации материала он еще не был принят. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что до принятия закона территориальные центры комплектования и социальной поддержки не будут штрафовать и не будут объявлять "ограниченно годных" граждан в розыск, если они не успеют повторно пройти ВВК до 5 февраля. Кроме того, законопроект предусматривает, что повторный осмотр не будет обязательным для граждан до 25 лет и тех, чья инвалидность оформлена надлежащим образом.

Бронирование работников от мобилизации

Кабинет министров Украины постановлением от 27.01.2023 №76 утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Они предусматривают, что предприятия до 28 февраля должны подтвердить свой статус "критичности" через "Дію". После этого они будут обязаны либо перебронировать своих работников, либо снять все отсрочки.

Если предприятие не подтвердит статус критически важного в указанный срок, его сотрудников могут мобилизовать в ВСУ.

Выплаты семьям пленных и пропавших без вести

По словам главы Украинского центра защиты прав человека Людмилы Денисовой украинские военнослужащие с 1 февраля смогут написать личное распоряжение на случай, если попадут в плен или пропадут без вести. Так военный сможет сам решить, кто получит его денежное обеспечение.

Если личного распоряжения не будет, 50% выплат будут оставаться на счету военнослужащего или военнослужащей, а остальные в равных частях будут получать жена или муж, законные представители несовершеннолетних детей, если они не получают алименты от военнослужащего, дети с инвалидностью, независимо от возраста, если они не получают алименты, и родители, если они не лишены родительских прав.

Когда военный вернется из плена или перестанет считаться пропавшим без вести, он сможет забрать удержанную часть со счета. В случае гибели бойца невыплаченное денежное обеспечение добавится к его наследству.

Подорожают железнодорожные билеты

АО "Укрзализниця" с 1 февраля поднимает цены на билеты на некоторые поезда. Цены на рейсы в Польшу и Венгрию вырастут в среднем на четверть.

Билет на одном из самых популярных маршрутов Киев-Варшава подорожает на 37%. Купе рейса Киев-Будапешт станет дороже на 21%, СВ — на 17%. В целом билеты в Польшу прибавят в цене на 9-27% для купе и на 20-27% для "Интерсити+" и СВ.

Стоимость рейсов в Австрию и Молдову останется неизменной.

В компании объяснили, что вынуждены поднять цены из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов, которые привели в прошлом году к 18 млрд грн убытков от пассажирских перевозок.

Вырастут ли цены на продукты в феврале

Прогнозируется рост цен на продукты (до 10-15%), особенно на овощи, хлеб и молочку.

Эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук 27 января рассказывала, что в начале 2025 года вырастут цены на продукты, без которых не может обойтись ежедневный рацион. В частности, неприятно удивить могут ценники под подсолнечным маслом, молочными продуктами, гречкой, картофелем, морковью, капустой и хлебом. Цены могут вырасти на 10-15%, а на некоторые продукты и на 50%.

Подешевеют в ближайшее время куриные яйца из-за отсутствия большого спроса и небольшого срока годности.

Напомним, 31 января заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко сообщила о запуске электронных направлений на ВВК в приложении "Резерв+".

Национальный банк Украины в опубликованном 31 января инфляционном отчете спрогнозировал, подорожают ли коммунальные услуги в Украине в ближайшие годы, а также оценил вероятность скорого конца войны с Россией.