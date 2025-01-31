С 1 февраля меняется порядок выплат семьям военнопленных и пропавших без вести, — Денисова

По словам украинской правозащитницы Людмилы Денисовой, в случае гибели или признания пропавшим без вести, все средства, которые военнослужащий не получил, добавятся к его наследству. Наследники смогут заявить о правах и получить средства, если такое право будет подтверждено.

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С 1 февраля военнослужащие имеют право написать личное распоряжение относительно денежного довольствия, которое им принадлежит на случай, если они попадут в плен или окажутся пропавшими без вести. Об этом заявила глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова. Об этом сообщает "Еспресо".

"Пока очень мало информации, и есть только закон, который вступает в силу 1 февраля относительно изменений в социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. А порядок, который нужно было изменить Кабинету Министров Украины, еще не изменен", — отметила Денисова.

Она также добавила, что существует закон, но разъяснений, как это сделать, пока нет. Но право есть, и его нужно реализовать.

По словам правозащитницы, с февраля у военнослужащих будет возможность написать личное распоряжение относительно денежного довольствия, которое им принадлежит, в случае попадания в плен или если они окажутся в числе пропавших без вести.

Прежде существовал очередность: муж или жена, в случае отсутствия — совершеннолетние дети, в случае отсутствия — законные представители несовершеннолетних детей, а если никого нет, то родители. Теперь же все поменяется.

В том случае, если не будет личного распоряжения военнослужащего, денежное довольствие разделится на две части. Первая –— 50%, остающаяся на счету военнослужащего, может быть использована, когда он вернется или будет найден.

Остальная половина распределяется равными частями между супругой или мужем, законными представителями несовершеннолетних детей только в случае, если они не получают алименты от военнослужащего, детьми с инвалидностью, независимо от возраста, если они не получают алименты, и родителями военнослужащего, не лишенных родительских прав, уточнила правозащитница.

В случае гибели или признания без вести пропавшим или умершим, все средства, которые военнослужащий не получил, добавятся к его наследству. Наследники смогут заявить о своих правах и получить деньги, если такое право будет подтверждено.

Напомним, что с 2025 года вырастет денежное обеспечение курсантов — свыше 20 тысяч гривен.

Также сообщалось, что 29 января стало известно, что топ-чиновник КГГА получил бронь от ТЦК и соцвыплаты благодаря фейковой инвалидности.