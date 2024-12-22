Более 20 тысяч гривен: с 2025 года вырастет денежное обеспечение курсантов, детали (фото)

По словам заместителя министра обороны, выплаты для 1 и 2 курсов могут меняться, поскольку будут на уровне минимальной заработной платы. А вот на 3-4 курсах будущие военные будут получать денежное обеспечение на уровне действующих военнослужащих.

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Курсанты военных высших учебных заведений со следующего года будут получать больше денежного обеспечения. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время рабочего визита во Львов на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Он отметил, что содержание курсантов будет увеличено уже в следующем году. В частности, курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты в размере 8 тысяч гривен, а 3-4 — более 20 тысяч гривен.

"Уже с марта 2025 года курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8 тысяч гривен. С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное обеспечение также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", — сообщил Сергей Мельник.

Отметим, что минимальный размер выплат военным в 2024 году составляет 20 130 гривен, а дальше все зависит от большого количества факторов. В то же время денежное обеспечение начисляется со дня мобилизации. В частности, в приказе Министерства обороны № 260 предусмотрены ежемесячные основные и дополнительные выплаты, а также разовые дополнительные виды денежного обеспечения.

Добавим, что в 2025 году зарплаты военных в Украине не изменятсяи будут выплачиваться исключительно за государственные средства, поступившие в Государственный бюджет от налогоплательщиков. Согласно предварительным оценкам, военнослужащие будут получать 22 тыс. грн.