Понад 20 тисяч гривень: з 2025 року зросте грошове забезпечення курсантів, деталі (фото)

За словами заступника міністра оборони, виплати для 1 та 2 курсів можуть змінюватись, оскільки будуть на рівні мінімальної заробітної плати. А от на 3-4 курсах майбутні військові отримуватимуть грошове забезпечення на рівні діючих військовослужбовців.

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Курсанти військових закладів вищої освіти з наступного року будуть отримувати більше грошове забезпечення. Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник під час робочого візиту до Львова на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Він зазначив, що утримання курсантів буде збільшене вже наступного року. Зокрема, курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати в розмірі 8 тисяч гривень, а 3-4 — понад 20 тисяч гривень.

"Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", – повідомив Сергій Мельник.

Зазначимо, що мінімальний розмір виплат військовим у 2024 році становить 20 130 гривень, а далі все залежить від великої кількості чинників. Водночас грошове забезпечення нараховується з дня мобілізації. Зокрема, в наказі Міністерства оборони № 260 передбачено щомісячні основні та додаткові виплати, а також разові додаткові види грошового забезпечення.

Додамо, що у 2025 році зарплати військових в Україні не зміняться і виплачуватимуться виключно за державні кошти, які надійшли у Державний бюджет від платників податків. Згідно з попередніми оцінками, військовослужбовці отримуватимуть 22 тис. грн.