Получил бронь от ТЦК и соцвыплаты: топ-чиновник КГГА сделал себе фейковую инвалидность

Чиновник собственноручно "подправил" показатели эхокардиографии, которые показали у него тяжелое сердечно-сосудистое заболевание. Эти анализы больница передала в МСЭК.

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В Киевской городской государственной администрации разоблачили чиновника, который приобрел себе инвалидность. Таким образом он получил бронь от призыва в Силы обороны, а также ежемесячные социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, первый заместитель директора одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности. Эта справка позволила ему получить соцвыплаты от государства. В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы "частичную потерю дееспособности".

Следствие установило, что чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы.

После этого он отдал поддельные документы в одну из столичных больниц, а оттуда их направили в МСЭК.

Во время следственных действий обнаружены материалы, свидетельствующие о фейковом характере представленных им документов.

Должностному лицу КГГА сообщено о подозрении по чч. 1, 3, 4 ст. 358 УКУ (подделка документов).

Расследование по этому делу продолжается. Чиновнику грозит до 5 лет лишения свободы. Также СБУ проверяет, нет ли в КГГА еще работников с "липовой" инвалидностью.

Как пишут Новости LIVE, речь идет об Александре Яструбенко, первом заместителе директора департамента градостроительства и архитектуры. КГГА.

Напомним, что 18 января в Киеве спецслужбы задержали директора Департамента одного из крупнейших банков Украины, который "донатил" на армию РФ. Для "донатов" банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж и регулярно переводил средства на цифровые кошельки оккупантов.