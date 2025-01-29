Отримав бронь від ТЦК і соцвиплати: топпосадовець КМДА зробив собі фейкову інвалідність

Чиновник власноруч "підправив" показники ехокардіографії, які показали в нього важке серцево-судинне захворювання. Ці аналізи лікарня передала до МСЕК.

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У Київській міській державній адміністрації викрили посадовця, який придбав собі інвалідність. У такий спосіб він отримав бронь від призову до Сил оборони, а також щомісячні соціальні виплати. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності. Ця довідка дозволила йому отримати соцвиплати від держави. Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності".

Слідство встановило, що чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема "погіршив" показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Після цього він віддав підроблені документи до однієї зі столичних лікарень, а звідти їх направили до МСЕК.

Під час слідчих дій виявлено матеріали, які свідчать про фейковий характер поданих ним документів.

Посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів).

Розслідування у цій справі триває. Посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі. Також СБУ перевіряє, ци немає в КМДА ще працівників з "липовою" інвалідністю.

Як пишуть Новини LIVE, йдеться про Олександра Яструбенка, першого заступника директора департаменту містобудування та архітектури. КМДА.

Нагадаємо, що 18 січня у Києві спецслужби затримали директора Департаменту одного із найбільших банків України, який "донатив" на армію РФ. Для "донатів" банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж і регулярно переказував кошти на цифрові гаманці окупантів.