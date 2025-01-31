З 1 лютого змінюється порядок виплат сім'ям військовополонених і зниклих безвісти, — Денісова

За словами української правозахисниці Людмили Денісової, у разі загибелі або визнання зниклим безвісти, усі кошти, які військовослужбовець не отримав, додадуться до його спадщини. Спадкоємці зможуть заявити про права та отримати кошти, якщо таке право буде підтверджено.

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З 1 лютого військовослужбовці мають право написати особисте розпорядження щодо грошового забезпечення, яке їм належить, на випадок, якщо вони потраплять у полон або виявляться зниклими безвісти. Про це заявила голова Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова. Про це повідомляє "Еспресо".

"Поки що дуже мало інформації, і є тільки закон, який набуває чинності 1 лютого щодо змін у соціальному і правовому захисті військовослужбовців та членів їхніх сімей. А порядок, який потрібно було змінити Кабінету Міністрів України, ще не змінено", — зазначила Денісова.

Вона також додала, що існує закон, але роз'яснень, як це зробити, поки що немає. Але право є, і його потрібно реалізувати.

За словами правозахисниці, з лютого у військовослужбовців буде можливість написати особисте розпорядження щодо грошового забезпечення, яке їм належить, у разі потрапляння в полон або якщо вони опиняться серед зниклих безвісти.

Раніше існувала черговість: чоловік або дружина, у разі відсутності — повнолітні діти, у разі відсутності — законні представники неповнолітніх дітей, а якщо нікого немає, то батьки. Тепер же все зміниться.

У тому разі, якщо не буде особистого розпорядження військовослужбовця, грошове забезпечення розділиться на дві частини. Перша — 50%, що залишається на рахунку військовослужбовця, може бути використана, коли він повернеться або його знайдуть.

Решта половини розподіляється рівними частинами між дружиною або чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей тільки в разі, якщо вони не отримують аліменти від військовослужбовця, дітьми з інвалідністю, незалежно від віку, якщо вони не отримують аліменти, і батьками військовослужбовця, які не позбавлені батьківських прав, уточнила правозахисниця.

У разі загибелі або визнання безвісти зниклим чи померлим, усі кошти, які військовослужбовець не отримав, додадуться до його спадщини. Спадкоємці зможуть заявити про свої права та отримати гроші, якщо таке право буде підтверджено.

Нагадаємо, що з 2025 року зросте грошове забезпечення курсантів — понад 20 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що 29 січня стало відомо, що топчиновник КМДА отримав бронь від ТЦК і соцвиплати завдяки фейковій інвалідності.