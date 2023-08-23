Как на Диком Западе. Почему не государство, а "охотники за головами" смогут победить коррупцию

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Стимулировать стукачество или частную борьбу с коррупцией?

Украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции.

Читаю следующее сообщение:

"НАПК планирует в начале сентября запустить специальный портал, куда можно будет анонимно сообщить о фактах коррупции и после решения суда получить 10% от сорванной схемы. Но не более 14 млн гривен".

Похожие механизмы у нас уже запускали, когда давали налоговикам и таможенникам часть конфискованного.

В нынешних условиях, такой портал может стать центром сосредоточения конкурентного и хейтерского спама, когда недобросовестные конкуренты или хейтеры того или иного бизнесмена/политика будут заваливать государство сообщениями о лжекоррупции.

Или лучшем случае, будут сдавать врача, взявшего курицу за медосмотр.

С другой стороны, совсем недавно я предлагал совершенно иной вариант:

Вас тоже задолбала коррупция, непотизм, кумовство?

До чертиков надоел "кумовской капитализм"?

Неработабщие социальные лифты.

Мафиозные красные розы на назначения.

А теперь представьте, как все то же самое надоело нашим союзникам, дающим нам деньги.

Десятки ярдов долларов.

Вот почему у меня есть определенный скепсис относительно послевоенного плана Маршалла и восстановления нашей экономики.

Ведь мы можем освоить столько же денег, как и Польша, но никакого экономического чуда не будет. Все попросту украдут.

Лично я попросил бы наших западных союзников ввести максимальный финмониторинг относительно наших политиков, чиновников и их активов за рубежом.

А внутри страны ввел бы частных "охотников за головами" как когда-то на Диком Западе, где полиция тоже не справлялась.

Только там в стиле фильмов Тарантино ловили убийц и грабителей, а у нас — нужно ловить коррупционеров. За вознаграждение.

Чемоданы с взятками продолжают заносить "нужным людям" - и пока никто не способен это остановить... Фото: fbc.ua

Например, выдается открытый акт на антикоррупционную "ловлю" в Минфине или Мининфраструктуре.

И начинается охота на коррупционеров на основании тех данных, что удастся собрать.

Затем "спецкомиссия ловцов", определяющая достаточночть доказательств, и суд.

И процент "ловцу".

Победить коррупцию поможет лишь конкуренция и жадность "ловцов" к наживе, их азарт.

И антикумовская норма в законе о госслужбе — имеешь "кумовские связи" с бизнесменами, решалами, преступниками — получаешь "черную метку". И больше никогда не можешь занять государственную должность.

А для тех, кто скрыл информацию — "охотники за головами коррупции".

Я б с удовольствием консультировал "ловцов".

Бандитизм Дикого Запада в свое время был побежден благодаря именно "ловцам за головами": государство было институционально слабое, а шерифы — продажными.

Уверен, что только частные расследователи могли бы у нас дать бой коррупции. Как частные сыскные и детективные агентства на Западе уже в наше время — помогают справляться с бандитизмом.

Дай у нас человеку возможность заработать, и он родного "кума" с повинной приведет.

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