Украине не нужна истерика. Почему важно оценивать проблему коррупции с холодной головой

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Коррупция вдруг стала главной темой украинского общества. Заполнив собой все пространство и создавая информационные цунами и эмоциональные качели. Порождая демотивирующие тезисы вроде "мы проигрываем эту войну из-за коррупции" и "нам не за что бороться, потому что все равно коррупция и никогда ничего хорошего здесь не будет".

Психологическая усталость на фоне нереализованных завышенных ожиданий от контрнаступления продолжает расшатывать психику украинского общества, и состояние кукухи иногда уже пугает. Порождая общественную истерию вместо спокойной системной работы холодной головой, которая очень нужна во время войны.

Раньше мы слышали "мы не будем платить налоги, пока Ахметов не сидит"

Сейчас мы слышим "мы уедем из страны сейчас, потому что теряем надежду из-за коррупции"

Так вот, хватит врать себе и всем остальным

Вы не платили налоги не из-за Ахметова или Порошенко, а потому что не хотели платить. Потому что приятнее не платить налоги. Потому что никто не любит платить налоги.

Вы планируете сейчас побег из Украины не из-за коррупции, которую вдруг для себя открыли. Нет. Вы просто устали. Вы ждали короткую дистанцию, а попали на марафон. Вы устали от войны. И хотите жить в мире, где есть определенность, где не летают над головой ракеты и не могут мобилизовать.

Это естественные желания. И естественная усталость. Но не надо врать. И искать общеприемлемые объяснения своих действий.

Устать — это нормально. Врать — не корректно. Вдруг заметить коррупцию, которая всегда была, и начать истерику — не разумно. А из-за психологического состояния усталости именно истерика сейчас доминирует в украинском информационном пространстве. В украинском обществе. И надо взять себя в руки и остановить это. Потому что такая истерика не приближает нашу победу, а скорее помогает россиянам.

Является ли коррупция во время войны аморальной? Да, конечно. Но откуда ожидания нравственности от коррупционеров? Они были такими до войны и почему бы они исправились во время войны?

Фиксируется ли рост коррупции последний год? Да, уровень коррупции вырос. И это естественно во время войны. Так случается в любой стране во время любой войны. Потому что меньше прозрачности. Меньше контроля. Меньше демократии. Больше государства. Война — это как гумус для коррупционеров.

Надо ли растреливать коррупционеров? Это приятно, но это не помогает. Вот в Китае коррупционеров казнят. Но коррупция в Китае безумная. Потому что нет демократии и общественного контроля. Как и в Украине во время войны.

К сожалению, коррупция — не то, что побеждается быстро Фото: fbc.ua

Значит ли это, что надо смириться с коррупцией? Нет, но надо искать системные решения для системной проблемы. А коррупция в Украине является именно системной проблемой.

Означает ли это, что нужно терпеть коррупцию? Конечно, нет. Но помогут ли истерики? Нет, они приведут лишь к показательным простым решениям, которые ничего не меняют в системной коррупции. Военкомы зарабатывали? Тогда выгоним всех военкомов. Удовлетворим таким образом запрос на справедливость. Изменит ли это ситуацию с коррупцией в военкоматах? Да конечно нет. Могут ли военкоматы стать чистыми от коррупции в очень коррумпированном государстве, белым пятном на черном фоне? Нет, так не бывает.

Можем ли мы рассчитывать на то, что во время войны мы поборем коррупцию? Нет. И не потому, что во время войны "не ко времени". А потому что в короткий срок вы ее вообще не поборете. Борьба с коррупцией — это, как и война, — марафон, а не стайерская дистанция. И изменения в короткой перспективе невозможны. Особенно когда нет политической воли. Тем более сейчас условия военного положения мешают бороться с коррупцией. Но пока идет война, это не изменится.

Надо ли давить на власть, чтобы уменьшить коррупцию? Да. Но надо давить разумно. Надо требовать от власти не жертвоприношения, а системных решений. Эти системные решения давно прописаны. И в меморандуме с МВФ. И в наших условиях евроинтеграции. Это системные шаги по установлению в Украине верховенства права. И о построении антикоррупционных органов и их независимой деятельности. Это о системной налоговой реформе. И о реформе силовых органов. Это о политической ответственности на выборах, которые будут уже после войны для тех, кто терпел коррупцию.

Скучно? Не быстро? Без спецэффектов? Да. Но только такое работает. И точно не работают истерики. Которые очень радуют россиян.

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