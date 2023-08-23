Як на Дикому Заході. Чому не держава, а "мисливці за головами" зможуть перемогти корупцію
Держава показує свою нездатність перемогти корупцію, констатує економіст Олексій Кущ. Але, на його переконання, це цілком могли б зробити приватні сищики — аналоги "мисливців за головами" часів Дикого Заходу
Стимулювати стукацтво чи приватну боротьбу з корупцією?
Українці зможуть заробити на викритті корупції.
Читаю наступне повідомлення:
"НАЗК планує на початку вересня запустити спеціальний портал, куди можна буде анонімно повідомити про факти корупції і після рішення суду отримати 10% від зірваної схеми. Але не більше 14 млн гривень".
Схожі механізми у нас уже запускали, коли давали податківцям і митникам частину конфіскованого.
За нинішніх умов, такий портал може стати центром зосередження конкурентного та хейтерського спаму, коли недобросовісні конкуренти або хейтери того чи іншого бізнесмена/політика завалюватимуть державу повідомленнями про псевдокорупцію.
Або в кращому разі здаватимуть лікаря, який взяв курку за медогляд.
З іншого боку, зовсім недавно я пропонував зовсім інший варіант:
Вас теж задовбала корупція, непотизм, кумівство?
До чортиків набрид "кумівський капіталізм"?
Непрацездатні соціальні ліфти.
Мафіозні червоні троянди на призначення.
А тепер уявіть, як усе те саме набридло нашим союзникам, які дають нам гроші.
Десятки ярдів доларів.
Ось чому в мене є певний скепсис щодо повоєнного плану Маршалла і відновлення нашої економіки.
Адже ми можемо освоїти стільки ж грошей, як і Польща, але ніякого економічного дива не буде. Усе просто вкрадуть.
Особисто я попросив би наших західних союзників запровадити максимальний фінмоніторинг щодо наших політиків, чиновників та їхніх активів за кордоном.
А всередині країни ввів би приватних "мисливців за головами" як колись на Дикому Заході, де поліція теж не справлялася.
Тільки там у стилі фільмів Тарантіно ловили вбивць і грабіжників, а у нас — потрібно ловити корупціонерів. За винагороду.
Наприклад, видається відкритий акт на антикорупційну "ловлю" в Мінфіні або Мінінфраструктури.
І починається полювання на корупціонерів на підставі тих даних, що вдасться зібрати.
Потім "спецкомісія ловців", що визначає достатність доказів, і суд.
І відсоток "ловцю".
Перемогти корупцію допоможе лише конкуренція і жадібність "ловців" до наживи, їхній азарт.
І антикумівська норма в законі про держслужбу — маєш "кумівські зв'язки" з бізнесменами, рішалами, злочинцями — отримуєш "чорну мітку". І більше ніколи не можеш обійняти державну посаду.
А для тих, хто приховав інформацію — "мисливці за головами корупції".
Я б із задоволенням консультував "ловців".
Бандитизм Дикого Заходу свого часу був переможений завдяки саме "ловцям за головами": держава була інституційно слабкою, а шерифи — продажними.
Упевнений, що тільки приватні розслідувачі могли б у нас дати бій корупції. Як приватні розшукові та детективні агентства на Заході вже в наш час — допомагають справлятися з бандитизмом.
Дай у нас людині можливість заробити, і вона рідного "кума" з повинною приведе.Важливо