Украинцев — 60 миллионов: какие возможности создает закон о множественном гражданстве

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Закон о множественном гражданстве — почему это ХОРОШО?

Украинцев больше, чем вы можете представить. Нас не 30 миллионов и даже не 40. Украинцев — 60 миллионов, хотя около половины проживают за пределами государства и не все имеют украинские паспорта. Но имеют украинские корни и хотят быть частью наших процессов.

Принятие закона о множественном гражданстве — это о единстве. Миллионы украинцев по всему миру сохранят (или будут иметь возможность получить) украинское гражданство, имея другой паспорт. Это особенно актуально для семей, которые давно эмигрировали, но идентифицируют себя украинцами.

Другие преимущества этой инициативы:

возможность получить наше гражданство для иностранцев, которые стоят на защите Украины (год службы в условиях военного положения или три года по контракту);

иностранцы смогут получить украинский паспорт, если сдадут экзамены по знанию языка, истории и Конституции. Также для этого надо постоянно жить в Украине более 5 лет;

родителям не нужно будет выбирать, если их дети рождаются за рубежом. Есть возможность получить и украинское гражданство, и страны рождения;

гражданство не смогут получить представители РФ и других стран, не признающих нашей территориальной целостности, а также осужденные за тяжкие преступления;

Кабмину поручено разработать отдельный закон относительно ограничений для тех, кто уже имеет гражданство страны-агрессора. Перечень стран, гражданство которых будет совместимым с украинским, также будет определен постановлением КМУ в интересах нашей безопасности.

Таким образом мы усиливаем связь между украинцами внутри страны и за рубежом. А еще создаем хороший стимул для иностранцев становиться на защиту Украины и иметь возможность получить украинский паспорт.

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