ЗСУ просунулися на десятки кілометрів на Херсонщині, — ОК "Південь"

Українські військові прорвалися ще ближче до Херсона, який поки що перебуває під контролем ЗС РФ.

Збройні Сили України просунулися на десятки кілометрів під час контрнаступу на Херсонщині. Про це 10 серпня в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, за останню добу ЗСУ просунулися на різних ділянках фронту на півдні України та відтіснили росіян на відстань від двох до кількох десятків кілометрів. Вона пообіцяла незабаром розкрити назви населених пунктів, які українським військам вдалося звільнити з-під окупації. Крім того, захисники знищили на Півдні України понад 70 російських військових, 9 танків, 2 великокаліберні артилерійські гаубиці "Мста-Б".

За словами Наталії Гуменюк, програючи а боях на території Херсонської області, окупанти намагаються мстити мешканцям непідконтрольних їм територій. Зокрема, ЗС РФ обстріляли Нікопольський район зі згаданих гаубиць, а також завдали ракетних ударів по Миколаєву з комплексів С-300. На щастя, в обох випадках обійшлося без людських жертв.

До цього у зведенні на офіційній сторінці у Facebook ОК "Південь" повідомило, що українські війська завдали окупантам 7 авіаційних ударів, а артилеристи виконали понад 330 завдань вогневих завдань, у тому числі атакували мости й понтонні переправи супротивника. Крім того, у Бериславському районі Херсона знищено склад боєприпасів у Біляївці та поромну переправу в районі Львівського.

Наприкінці серпня ОК "Південь" повідомило про початок контрнаступу ЗСУ на багатьох напрямках у Херсонській області. Завдяки злагодженим діям українським військовим вдалося відтіснити 109 полків "ДНР" із зайнятих позицій.

Як вважають західні аналітики, контрнаступ ЗСУ на півдні йде повільно, але за планом. На їхню думку, українські війська зможуть досягти успіху навіть без захоплення великих територій — дізнатися про розташування ворожих військ, отримати цінні розвіддані та порушити ланцюжок постачання.