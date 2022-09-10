ВСУ продвинулись на десятки километров в Херсонской области, — ОК "Юг"

Украинские военные прорвались еще ближе к Херсону, который пока находится под контролем ВС РФ.

Вооруженные силы Украины продвинулись на десятки километров во время контрнаступления в Херсонской области. Об этом 10 августа в эфире всеукраинского телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки ВСУ продвинулись на разных участках фронта на юге Украины и оттеснили россиян на расстояние от двух до нескольких десятков километров. Она пообещала в скором будущем раскрыть названия населенных пунктов, которые украинским войскам удалось освободить из-под оккупации. Кроме того, защитники уничтожили на Юге Украины более 70 российских военных, 9 танков, 2 крупнокалиберные артиллерийские гаубицы "Мста-Б".

По словам Натальи Гуменюк, проигрывая в боях на территории Херсонской области, оккупанты пытаются мстить жителям неподконтрольных им территорий. В частности, ВС РФ обстреляли Никопольский район из уже упомянутых гаубиц, а также нанесли ракетные удары по Николаеву из комплексов С-300. К счастью, в обоих случаях обошлось без человеческих жертв.

До этого в сводке на официальной странице в Facebook ОК "Юг" сообщило, что украинские войска нанесли оккупантам 7 авиационных ударов, а артиллеристы выполнили более 330 задач огневых задач, в том числе атаковали мосты и понтонные переправы противника. Крое того, в Бериславском районе Херсона уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.

В конце августа ОК "Юг" сообщило о начале контрнаступления ВСУ на многих направлениях в Херсонской области. Благодаря слаженным действиям украинским военным удалось оттеснить 109 полка "ДНР" с занятых позиций.

Как считают западные аналитики, контрнаступление ВСУ на юге идет медленно, но по плану. По их мнению, украинские войска смогут добиться успеха даже без захвата больших территорий — узнать расположение вражеских войск, получить ценные разведданные и нарушить цепочку снабжения.