Удар по ТЕЦ-5 у Харкові. До чого готуватися Україні та армії взимку

Російська армія може продовжити удари по об'єктах критичної інфраструктури, щоб погіршити ситуацію в економіці та суспільстві. Для української армії основний виклик узимку — холод та погана погода для роботи БПЛА.

11 вересня російські війська завдали удару по одній із найбільших ТЕЦ в Україні — харківській ТЕЦ-5. Після цього Донецька та Харківська область залишились без електроенергії. Також проблеми з електрикою спостерігалися у Сумській та Полтавській області. Фокус розбирався, що ще може зробити РФ на помсту за успіхи ЗСУ в Харківській області.

З початку вересня українські військові провели проривний наступ, який змусив російські війська залишити практично всю територію Харківської області. У Міноборони РФ назвали свій розгром "перегрупуванням військ" з низкою відволікаючих маневрів. Війська будуть перекинуті до ОРДО.

Аналітики з Oryx налічують сотні знищеної та затрофеєної російської техніки. Тільки 11 вересня російські війська втратили 102 одиниці озброєння, включаючи 22 БМП-2, 11 танків Т-72 різних модифікацій, 6 БТРів та десятки іншої техніки.

[ + – ] Список захопленої та трофейної техніки РФ [ + – ] Список захопленої та трофейної техніки РФ

Після такого розгрому ЗС РФ спробували атакувати об'єкти критичної інфраструктури по Україні. Вчора ввечері було випущено 11 ракет "Калібр" та Х-101 — дев'ять із них вдалося перехопити. Однак дві досягли своєї мети і було завдано удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Фокус взяв коментар у директора фонду "Повернися живим" Тараса Чмута про те, які загрози можуть бути для ЗСУ взимку і до чого потрібно готуватися Україні.

Росія може продовжувати терор проти мирного населення і надалі, що погіршить ситуацію в економіці та суспільстві.

"Терор може продовжуватися ударами по об'єктах громадянської та критичної інфраструктури з метою погіршення стану економіки та стану справ у суспільстві. Продовження терору в буквальному значенні слова, насамперед у невійськовій компоненті. Це може бути ще інтенсивніше залучення на окремих ділянках Збройних сил, це може бути залучення до конфлікту Білорусі, можливе ще інтенсивніше використання зброї щодо об'єктів цивільної інфраструктури", — вважає Чмут.

Які проблеми очікують ЗСУ взимку?

Для української армії настання зимового періоду несе в собі низку труднощів — холод, погана погода та забезпечення. Тарас Чмут каже, що Міноборони України, Генштаб, волонтери та місцева влада вирішують питання забезпечення українських захисників.

[ + – ] Генштаб та Міноборони готуються до зими ще з кінця весни

"Міноборони контрактує, і контрактувало ще з літа, з кінця весни за зимовою формою, шапками, взуттям та рештою. Міноборони активно працює із західними партнерами, які мають закрити понад 50% потреб, як це було колись у 2014 році з канадською Міноборони, Генштаб, військові частини працюють з волонтерами, з органами місцевого самоврядування у напрямках забезпечення формою, одягом, свічками, пальниками та всього необхідного", — сказав Чмут у коментарі Фокусу.

При цьому зима принесе й інші проблеми — прохідність колісної техніки знизиться, для неї буде потрібно дизель для низьких температур. Для безпілотників погана погода також не дозволить їй працювати. Через сильні вітри та дощі також знизиться можливість роботи коптерів у тактичній ланці.

Нагадаємо, в ISW заявляють, що ЗСУ завдали великої оперативної поразки військам РФ на Харківському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, армія вибила російські війська із понад 20 населених пунктів. Російські війська тікають із Харківщини з награбованим майном.