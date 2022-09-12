Удар по ТЭЦ-5 в Харькове. К чему готовиться Украине и армии зимой

Российская армия может продолжить удары по объектам критической инфраструктуре, чтобы ухудшить ситуацию в экономике и обществе. Для украинской армии основной вызов зимой — холод и плохая погода для работы БПЛА. Глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал Фокусу, к чему нужно готовиться Украине.

11 сентября российские войска нанесли удар по одной из крупнейшей ТЭЦ в Украине — харьковской ТЭЦ-5. После этого Донецкая и Харьковская область остались без электроэнергии. Также проблемы с электричеством наблюдались в Сумской и Полтавской области. Фокус разбирался, что еще может сделать РФ в отместку за успехи ВСУ в Харьковской области.

С начала сентября украинские военные провели прорывное наступление, которое вынудило российские войска покинуть практически всю территорию Харьковской области. В Минобороны РФ назвали свой разгром "перегруппировыванием войск" с рядом отвлекающим маневров. Войска будут переброшены в ОРДО.

Аналитики из Oryx насчитывают сотни уничтоженной и затрофеенной российской техники. Только 11 сентября российские войска потеряли 102 единицы вооружения, включая 22 БМП-2, 11 танков Т-72 различных модификаций, 6 БТРов и десятки другой техники.

[ + – ] Список захваченной и трофейной техники РФ [ + – ] Список захваченной и трофейной техники РФ

После такого разгрома ВС РФ предприняли попытку атаковать объекты критической инфраструктуры по Украине. Вчера вечером было выпущено 12 ракет "Калибр" и Х-101 — девять из них удалось перехватить. Однако три достигли своей цели и был нанесен удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

Фокус взял комментарий у директора фонда "Повернись живим" Тараса Чмута о том, какие угрозы могут быть для ВСУ зимой, и к чему нужно готовиться Украине.

Россия может продолжать террор против мирного населения и в дальнейшем, что ухудшить ситуацию в экономике и обществе.

"Террор может продолжаться ударами по объектам гражданской и критической инфраструктуры с целью ухудшения состояния экономики и состояния дел в обществе. Продолжение террора в буквальном смысле слова, в первую очередь в невоенной компоненте. Это может быть еще более интенсивное привлечение на отдельных участках Вооруженных сил, это может быть привлечение к конфликту Беларуси, возможно еще более интенсивное использование оружия по объектам гражданской инфраструктуры", — считает Чмут.

Какие проблемы ожидают ВСУ зимой?

Для украинской армии наступление зимнего периода несет в себе ряд трудностей — холод, плохая погода и обеспечение. Тарас Чмут говорит, что Минобороны Украины, Генштаб, волонтеры и местные власти решают вопросы обеспечения украинских защитников.

[ + – ] Генштаб и Минобороны готовятся к зиме еще с конца весны

"Минобороны контрактует, и контрактовало еще с лета, с конца весны по зимней форме, шапкам, обуви и всему остальному. Минобороны активно работает с западными партнерами, которые должны закрыть более 50% потребностей, как это было когда-то в 2014 году с канадской помощью. Минобороны, Генштаб, воинские части работают с волонтерами, с органами местного самоуправления в направлениях обеспечения формой, одеждой, свечами, горелками и всего необходимого", — сказал Чмут в комментарии Фокусу.

При этом зима принесет и другие проблемы — проходимость колесной техники снизится, для нее нужен будет дизель для низких температур. Для беспилотников плохая погода также не даст ей работать. Из-за сильных ветров и дождей также снизится возможность работы коптеров в тактическом звене.

Напомним, в ISW заявляют, что ВСУ нанесли крупное оперативное поражение войскам РФ на Харьковском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, армия выбила российские войска из более 20 населенных пунктов. Российские войска бегут из Харьковщины с награбленным имуществом.