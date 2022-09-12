"Слава Богу": Аксенов похвалил ВС РФ за обстрел Харьковской ТЭЦ и блэкаут в Украине (видео)

Гауляйтер аннексированного полуострова выразил надежду, что вооруженная агрессия России перейдет на более решительный характер в отношении украинцев.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов порадовался обстрелам ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Соответствующее заявление гауляйтер сделал во время брифинга перед журналистами.

Атаки ВС РФ на объекты критической инфраструктуры Сергей Аксенов связал с переходом к более решительному характеру ведения полномасштабной войны против Украины.

Глава оккупационной администрации Крыма похвалил Министерство обороны России за обстрел Харьковской ТЭЦ, который привел к временному блэкауту в нескольких украинских областях.

"Слава богу, что вчера Минобороны начало наносить удары по объектам инфраструктуры в Харьковской области и так далее. Надеемся, что, наконец-то, все это (полномасштабная война и обстрелы Украины — ред.) перейдет в более решительный характер", — добавил Аксенов, выступая перед журналистами.

Комментируя информацию о предотвращении теракта на территории полуострова, о котором отчиталась российская ФСБ, так называемый "глава" Крыма назвал Украину "террористическим государством", чьи действия абсолютно понятны для спецслужб РФ.

[ + – ] Сергей Аксенов поблагодарил ВС РФ за ракетный удар по Харьковской ТЭЦ

Напомним, вечером 11 сентября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. Под огонь попала Харьковская ТЭЦ в Дергачах, в результате чего несколько областей временно остались без электричества и водоснабжения.

В Офисе президента заверили, что после атаки на Харьковскую ТЭЦ специалисты на 80% восстановили электроснабжение в Харькове и области. В некоторых регионах продолжаются работы по устранению проблем с мобильной связью и другими коммуникациями.

Также Фокус в своем материале детально разбирался, к чему нужно готовиться Украине зимой, учитывая ракетный удар по Харьковской ТЭЦ.