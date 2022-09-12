"Скандируют лозунги": гауляйтер Крыма пригрозил местным патриотам Украины (видео)

По словам Аксенова, жителям полуострова грозит уголовное преследование за проукраинские лозунги и песни. Коллаборант заявил, что "те крымчане, которые не любят Россию, могут ехать туда, где им нравится".

Так называемый глава оккупированной АРК Крым Сергей Аксенов угрожает жителям полуострова с проукраинской позицией. В частности гауляйтер заявил, что всем местным жителям, "скандирующим в Крыму проукраинские лозунги и поющим украинские националистические песни", будет грозить уголовное преследование.

Причиной для угроз, по всей видимости, послужили несколько видеороликов, снятых на различных мероприятиях на территории Крыма, на которых звучали украинские песни, в частности "Червона калына" и Stefania.

Соответствующие видеоролики опубликовал в своем Telegram-канале пророссийский крымский блогер Александр Талипов.

В своем обращении Аксенов подчеркнул, что за подобные случаи будут преследовать не только самих "исполнителей", но и организаторов тех мероприятий, на которых будут замечены люди с проукраинскими настроениями.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства", — заявил Аксенов

При этом поводом для уголовного преследования могут послужить всем известные украинские патриотические лозунги, а также песни, включая и государственный гимн.

Напомним, что накануне Аксенов похвалил вооруженные силы РФ за обстрел Харьковской ТЭЦ и блэкаут в Украине. При этом Гауляйтер аннексированного полуострова выразил надежду, что вооруженная агрессия России перейдет на более решительный характер в отношении украинцев.

Также "руководитель" администрации оккупированного Крыма считает "логичным и обоснованным" возможность аннексии территорий Украины и без всеобщего голосования. Главное, по его словам, политическая воля.