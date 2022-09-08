У РФ хочуть приєднати території України без референдумів

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов вважає "логічним та обґрунтованим" можливість анексії територій України та без загального голосування. Головне, за його словами, — політична воля.

Представник окупаційної адміністрації Криму, т.зв. голова півострова Сергій Аксьонов закликав прискорити "референдуми" на окупованих українських теренах. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"На мій погляд, у нинішній ситуації може бути цілком логічним та обґрунтованим приєднання територій без референдумів, — пояснив Аксьонов. — У Криму був абсолютно легальний референдум, який відповідав усім правовим нормам".

Він також додав, що анексію Криму мало хто визнав, тому вважає, що визнання чи невизнання міжнародної спільноти не залежить від того, як саме приєднуються території. Вся справа у політичній волі.

За словами Аксьонова, Крим готовий сприяти цьому — морально і матеріально.

Він уточнив, що фінансувати такі волевиявлення будуть із Кремля, на федеральному рівні, а Крим у міру можливостей допоможе адаптуватися до російського законодавства та життя у великій країні.

У день народної єдності Росії у Кремлі назвали нову дату псевдореферендумів в Україні. Представники "Єдиної Росії" назвали 4 листопада історичною датою, яка нібито "об'єднає всіх у російському світі".

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