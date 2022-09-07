У день народної єдності РФ: у Путіна вигадали нову дату "референдумів" в Україні
Росіяни постійно переносять псевдореферендуми через відсутність прогресу на фронті. "Единая Россия" визнала 4 листопада історичною датою, яка "об'єднає всіх у російському світі".
Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України можна провести 4 листопада у день народної єдності Росії. Таку думку висловив секретар генеральної ради провладної партії "Единая Россия" Андрій Турчак.
"День народної єдності — це історична дата, яка нас усіх об'єднує у простір російського світу", — вважає він.
Російські окупанти, за словами Турчака, від початку війни спілкуються з людьми на захоплених територіях і нібито бачать їхні настрої.
"Вони давно до цього готові", — відповів політик за все населення.
Андрій Турчак дав зрозуміти, що влада РФ обов'язково проведе "голосування" вже цьогоріч.
"Тут жодних сумнівів бути не може. Донецьк, Луганськ і багато інших міст, нарешті, повернуться до рідної гавані", — сказав він.
"Референдуми" на окупованих територіях України — скільки разів їх переносили
Зазначимо, що Турчак став першим російським чиновником такого високого рангу, який називав можливу дату "референдумів".
Російські загарбники кілька разів планували псевдореферендуми спочатку наприкінці весни, а потім у вересні. Голосування переносили через відсутність прогресу ЗС РФ на фронті.
Востаннє так званий представник окупаційної влади в Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" перенесуть через ситуацію з безпекою.
"Ми не біжимо вперед й основне завдання виконуємо — нагодувати населення, забезпечити населення", — пояснював зрадник наміри загарбників.
Міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попереджала про покарання за участь у так званих референдумах. За голосування можна отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Кремль також підтримував ідею перенесення "референдумів" на окупованих територіях України на 4 листопада. У президента Росії Володимира Путіна спочатку хотіли влаштувати подію 11 вересня, у єдиний день голосування.
У ЗМІ раніше потрапив документ про незаконний референдум і фальсифікацію його результатів на Донбасі. Його планували у вересні, але дату так і не визначили.