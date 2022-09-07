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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У день народної єдності РФ: у Путіна вигадали нову дату "референдумів" в Україні

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Фото: ТАСС | Війська РФ переносили "референдуми" вже кілька разів

Росіяни постійно переносять псевдореферендуми через відсутність прогресу на фронті. "Единая Россия" визнала 4 листопада історичною датою, яка "об'єднає всіх у російському світі".

Псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України можна провести 4 листопада у день народної єдності Росії. Таку думку висловив секретар генеральної ради провладної партії "Единая Россия" Андрій Турчак.

"День народної єдності — це історична дата, яка нас усіх об'єднує у простір російського світу", — вважає він.

Російські окупанти, за словами Турчака, від початку війни спілкуються з людьми на захоплених територіях і нібито бачать їхні настрої.

"Вони давно до цього готові", — відповів політик за все населення.

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Андрій Турчак вважає, що РФ обов'язково проведе "голосування" цьогоріч

Андрій Турчак дав зрозуміти, що влада РФ обов'язково проведе "голосування" вже цьогоріч.

"Тут жодних сумнівів бути не може. Донецьк, Луганськ і багато інших міст, нарешті, повернуться до рідної гавані", — сказав він.

"Референдуми" на окупованих територіях України — скільки разів їх переносили

Зазначимо, що Турчак став першим російським чиновником такого високого рангу, який називав можливу дату "референдумів".

Російські загарбники кілька разів планували псевдореферендуми спочатку наприкінці весни, а потім у вересні. Голосування переносили через відсутність прогресу ЗС РФ на фронті.

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"Референдум" на Донбасі думали провести у вересні та фальсифікувати його результати

Востаннє так званий представник окупаційної влади в Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що "референдум" перенесуть через ситуацію з безпекою.

"Ми не біжимо вперед й основне завдання виконуємо — нагодувати населення, забезпечити населення", — пояснював зрадник наміри загарбників.

Міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попереджала про покарання за участь у так званих референдумах. За голосування можна отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Кремль також підтримував ідею перенесення "референдумів" на окупованих територіях України на 4 листопада. У президента Росії Володимира Путіна спочатку хотіли влаштувати подію 11 вересня, у єдиний день голосування.

У ЗМІ раніше потрапив документ про незаконний референдум і фальсифікацію його результатів на Донбасі. Його планували у вересні, але дату так і не визначили.