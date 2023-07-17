HIMARS в деле: ВСУ уничтожили вражескую установку "Тюльпан" под Бахмутом (видео)

По данным бойцов ВСУ, эроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады вместе с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.

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В районе Бахмута украинские защитники обнаружили и успешно "демилитаризировали" вражескую минометную систему "Тюльпан". В ходе операции Вооруженные силы Украины применили передовую американскую ракетно-артиллерийскую систему HIMARS. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ в своем Telegram-канале.

"Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой "Адам" обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Как объяснили военные, что самоходный миномет "Тюльпан" предназначена для эффективного поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артиллерийских целей. Эта система применяется с целью достичь высокой разрушительной мощи и точности в нанесении ударов по выбранным объектам.

"Теперь один из образцов, обезвреженный безвозвратно", — констатировали воины.

Что известно про самоходный миномет "Тюльпан"

Опыт, полученный во время Второй мировой войны, послужил причиной разработки системы "Тюльпан". Военные действия того времени показали важность наличия мощного средства для уничтожения прочных укреплений. В результате этого опыта, еще в 1944 году был создан возимый миномет М-240, который затем был принят на вооружение в 1950 году.

В конце 60-х годов было решено увеличить мобильность системы путем установки ее на самоходное шасси. В 1971 году был принят на вооружение 2С4 "Тюльпан", который поставлялся в элитные артиллерийские части резерва Верховного Главнокомандования. Это решение было обусловлено не только высокой ценностью этой системы, но и возможностью осуществления ядерных ударов с ее помощью.

Характеристики минометной системы "Тюльпан"

В целом тактико-технические характеристики самоходного миномета 2С4 "Тюльпан":

калибр: 240-мм

дальность стрельбы обычной миной: 9,5 км

дальность стрельбы активно-реактивной миной: 19,5 км

боевая масса системы: 27,5 тонн

Основной опасностью 2С4 "Тюльпан" является его характеристика как миномета, что означает, что боеприпас летит по высокой траектории. Такой вид стрельбы отлично подходит для сражений в городских условиях, поскольку позволяет осуществлять огонь, защищаясь за зданиями многоэтажек.

В то же время, 240-мм минометная мина содержит в себе значительное количество взрывчатого вещества — около 32 кг. Чтобы понять масштаб, обычный артиллерийский снаряд крупного калибра 152 мм содержит примерно 7,5 кг взрывчатки. Таким образом, огневая мощность одного выстрела из "Тюльпана" в разы превосходит обычные крупнокалиберные артиллерийские снаряды.

Напомним, ранее украинские военные точным попаданием уничтожили российский танк из состава 291-го полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии на Запорожском направлении. Судя по фотографиям, двое российских танкистов сгорели заживо после взрыва. Украинский военный журналист Юрий Бутусов, проанализировав снимки, отметил, что на танке был установлен так называемый "мангал" — защита от ракет комплекса Javelin. Система, в случае поражения, осложняет выход из танка. По этой причине спастись удалось только командиру. А наводчик и механик-водитель сгорели заживо.

А 14 июля стало известно о том, что военные контрразведчики СБУ ликвидировали три единицы тяжелой бронетехники, среди которой Т-90М и Т-90. Также были уничтожены наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, расчет FPV-дронов, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, 2 склада боеприпасов и 17 единиц автомобильной техники, а также 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА и прочее.