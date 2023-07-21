Скаржиться на здоров'я: Гіркін-Стрєлков просить суд призначити йому домашній арешт, — ЗМІ

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" повідомив суду, що в більшості країн світу перебуває в розшуку Інтерполу, а тому вважає, що домашнього арешту як запобіжного заходу буде достатньо.

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Міщанський суд у Москві готується обрати запобіжний захід затриманому екс-ватажку бойовиків "ДНР" Ігорю Гіркіну-Стрєлкову. Його підозрюють у скоєнні екстремістських дій. Як пише російське видання "Медиазона", під час слухання Гіркін повідомив про проблеми зі здоров'ям і попросив суд відправити його під домашній арешт.

"Нещодавно в мене діагностовано стенокардію другого ступеня, довідок я не встиг отримати. Я приймаю необхідні препарати щодня. Мені б хотілося проходити запобіжний захід як домашній арешт", — сказав Гіркін.

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" також додав, що вважає заяву слідчого про те, що він може сховатися за кордоном "відверто смішною".

"Я перебуваю в більшості країн світу в розшуку Інтерполу, я засуджений Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення за злочин, якого не скоював. Як офіцер служби державної безпеки я в жодному разі не збираюся переховуватися від слідства. Прошу суд врахувати, що я протягом дев'яти років постійно проживаю в Москві, ніколи не переховувався від органів ФСБ або інших органів Росії", — резюмував Гіркін.

Раніше з'явилося відео Гіркіна в залі засідання суду.

Що відомо про затримання Гіркіна-Стрєлкова

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили про затримання терориста Гіркіна-Стрєлкова. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому близько полудня, де попередньо провели обшуки. Дружина колишнього ватажка бойовиків повідомляла, що Гіркіна відвезли під час її відсутності. Вона не знала про перебування чоловіка, оскільки на зв'язок він не виходив, а від його друзів дізналася, що йому пред'явили підозру за ст. 282.1 КК РФ (Організація екстремістського співтовариства).

Пізніше стало відомо, що Гіркіна доставили в Міщанський районний суд Москви. У росЗМІ писали, що слідство проситиме для терориста запобіжного заходу, не пов'язаного з арештом. Йшлося про підписку про невиїзд.

За попередніми даними, Гіркіна затримали після заяви колишнього співробітника ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського.

Фокус писав, що в березні екс-ватажок бойовиків "ДНР" різко розкритикував політику президента РФ Путіна і порадив йому "заткнуться", щоб країні не було соромно за такого лідера.

Також Гіркін стверджував 20 липня, що літній контрнаступ ЗСУ може сильно виснажити арсенал ЗС РФ і залишити Кремль без зброї, внаслідок чого Росії "не буде чим" боротися з Україною.