"Как обезьяны на пальмы": российские бойцы повылазили на деревья в Курской области, — офицер ВСУ

В Генштабе сообщили, что только за сутки РФ сбросила на собственный регион 30 управляемых авиабомб. Вражеская армия пошла в наступление, но попытка обернулась провалом.

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Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" поделился курьезной историей о российских военных, которая произошла на Курском направлении. Он опубликовал детали в своем Telegram-канале 4 октября.

ВС РФ пошли в наступление на позиции, которые контролируют украинские подразделения в Курской области. Однако что-то пошло не так, и вражеские военные оказались на деревьях.

"Начали снимать броню и каски и залезать на деревья, как обезьяны на пальмы. Пришлось сбивать", — рассказал "Алекс".

Что говорит командование?

В Генеральном штабе ВСУ ситуацию не комментировали, но в утренней сводке рассказали о ситуации на Курском направлении. Командование заверило, что Силы обороны продолжают свою операцию на территории РФ.

"За прошлые сутки враг нанес по своей же территории один ракетный и четырнадцать авиаударов, применив 30 управляемых авиабомб", — сообщили в Генштабе.

Пресс-служба добавила, что за сутки ВС РФ обстреляли Курскую область почти 300 раз.

Напомним, в Forbes 3 октября информировали, что ВСУ перебросили на Курское направление все свои лучшие шведские и немецкие танки. То, что командование готово рисковать Strv 122 и Leopard 2A6, свидетельствует о важном значении операции.

Военный обозреватель Дэвид Экс 30 сентября сообщал, что ВС РФ пошли в контратаку в Курской области, но колонна их техники попала в собственную же ловушку.