"Як мавпи на пальми": російські бійці повилазили на дерева на Курщині, — офіцер ЗСУ

У Генштабі повідомили, що лише за добу РФ скинула на власний регіон 30 керованих авіабомб. Ворожа армія пішла в наступ, але спроба обернулась провалом.

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Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" поділився курйозною історією про російських військових, яка сталася на Курському напрямку. Він опублікував деталі у своєму Telegram-каналі 4 жовтня.

ЗС РФ пішли в наступ на позиції, які контролюють українські підрозділи в Курській області. Однак щось пішло не так, і ворожі військові опинились на деревах.

"Почали знімати броню та каски та залазити на дерева, як мавпи на пальми. Прийшлось збивати", — розповів "Алекс".

Що каже командування?

У Генеральному штабі ЗСУ ситуацію не коментували, але в ранковому зведенні розповіли про ситуацію на Курському напрямку. Командування запевнило, що Сили оборони продовжують свою операцію на території РФ.

"За минулу добу ворог завдав по своїй же території один ракетний та чотирнадцять авіаударів, застосувавши 30 керованих авіабомб", — повідомили у Генштабі.

Пресслужба додала, що за добу ЗС РФ обстріляли Курську область майже 300 разів.

Нагадаємо, у Forbes 3 жовтня інформували, що ЗСУ перекинули на Курський напрямок всі свої найкращі шведські та німецькі танки. Те, що командування готове ризикувати Strv 122 і Leopard 2A6, свідчить про важливе значення операції.

Військовий оглядач Девід Екс 30 вересня повідомляв, що ЗС РФ пішли в контратаку у Курській області, але колона їхньої техніки потрапила у власну ж пастку.