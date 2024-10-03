"Подвоїли зусилля": ЗСУ перекинули всі свої найкращі танки в Курську область РФ, — Forbes

Журналісти зазначили, що прорив кордону в Курській області був ризикованим кроком, який призвів до втрати кількох ключових сіл і містечок під натиском росіян, зокрема — Вугледару.

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Українська армія перекинула всі свої найкращі шведські та німецькі танки в Курську область Росії, що свідчить про важливість цього напрямку для українського командування. Про це пише Forbes.

"Те, що українське командування готове ризикувати останніми кількома Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню в область", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що прорив кордону в Курській області був ризикованим кроком з боку України, адже туди були спрямовані "останні добре оснащені підрозділи", через що підрозділі на сході та півдні України були позбавлені необхідного підкріплення.

На думку авторів матеріалу, це призвело до втрати кількох ключових сіл і містечок під натиском росіян, найпомітнішим з яких є Вугледар у Донецькій області.

"Український генеральний штаб у Києві знехтував своїми втратами і не лише витримав вторгнення в Курськ — він подвоїв зусилля, розпочавши 12 вересня другий наступ на Росію за 20 миль на захід від головного Курського виступу", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон, які здійснювали другий наступ на Курщині, були оснащені бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського або німецького виробництва — Strv 122 або Leopard 2A6.

"Є дані, що 21-а механізована бригада вже втратила щонайменше один танк у Курській битві. На відео, поширеному російськими джерелами в Інтернеті наприкінці минулого місяця, видно, як один Strv 122 горить після того, як в нього влучив вибуховий дрон, знятий з висоти польоту від першої особи. Швидше за все, танк обгорів зсередини і його економічно невигідно ремонтувати, навіть якщо українським військам вдасться відбуксирувати його з поля бою так само, як вони відбуксирували пошкоджений Т-72", — йдеться у статті Forbes.

Автори матеріалу наголосили, що у той час, як інші бригади, що мають на озброєнні танки Leopard 2 експлуатують старіші і більш численні моделі Leopard 2A4 і отримали кілька партій нових танків для заміни втрат на полі бою, 21-ша механізована бригада з її новітніми моделями танків навряд чи отримає нову техніку. Зокрема, тому що шведська і німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади і жодна з цих держав не демонструє готовності розлучитися з найкращими танками.

"Вторгнення коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 2 жовтня в ЗСУ офіційно підтвердили захоплення міста Вугледар у Донецькій області російськими військами.

У звіті за 26 вересня аналітики ISW заявили, що ФСБ не може зупинити просування ЗСУ в Курській області.