15-20 бригад, не менше 50 000 військових: ЗСУ в Курській області заважають РФ накопичувати резерв, — ISW

Російські війська мають у своєму розпорядженні резерв "оперативного", а не "стратегічного" рівня. Щоб витіснити ЗСУ з Курської області будуть потрібні десятки тисяч додаткових військових.

Related video

Російське військове командування продовжує віддавати пріоритет наступальним операціям у певних секторах фронту замість довгострокового планування воєнної кампанії. Але поява українських військ у Курській області, судячи з усього, істотно ускладнює розширення оперативних резервів Росії. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 жовтня.

Російське військове командування домагається того, щоб ці резерви брали участь у певному пріоритетному секторі замість того, щоб розподіляти війська по всьому театру воєнних дій. Це вказує на те, що йдеться про резерви "оперативного", а не "стратегічного" рівня.

Офіційні особи США на умовах анонімності повідомили New York Times у серпні 2024 року, що РФ, імовірно, знадобиться розгорнути 15-20 бригад (не менше ніж 50 тисяч особового складу), щоб витіснити ЗСУ з Курської області.

Російське військове командування, найімовірніше, продовжить стикатися з наслідками недостатньої комплектації особового складу для наступальних можливостей, поки президент Володимир Путін не вирішить, що ефективна політика формування сил важливіша за ризик негативної реакції громадськості.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, наступ ЗС РФ на сході України досягне піку в найближчі тижні.

Також повідомлялося про те, що змінилося в правилах призову чоловіків, старших за 50 років.