Российские войска располагают резервом "оперативного", а не "стратегического" уровня. Чтобы вытеснить ВСУ из Курской области будут нужны десятки тысяч дополнительных военных.

Related video

Российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступательным операциям в определенных секторах фронта вместо долгосрочного планирования военной кампании. Но появление украинских войск в Курской области, судя по всему, существенно усложняет расширение оперативных резервов России. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 3 октября.

Российское военное командование добивается того, чтобы эти резервы участвовали в определенном приоритетном секторе вместо того, чтобы распределять войска по всему театру военных действий. Это указывает на то, что речь о резервах "оперативного", а не "стратегического" уровня.

Официальные лица США на условиях анонимности сообщили New York Times в августе 2024 года, что РФ, вероятно, понадобится развернуть 15-20 бригад (не меньше 50 тысяч личного состава), чтобы вытеснить ВСУ из Курской области.

Российское военное командование, скорее всего, продолжит сталкиваться с последствиями недостаточной комплектации личного состава для наступательных возможностей, пока президент Владимир Путин не решит, что эффективная политика формирования сил важнее риска негативной реакции общественности.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, наступление ВС РФ на востоке Украины достигнет пика в ближайшие недели.

Также сообщалось о том, что изменилось в правилах призыва мужчин старше 50 лет.