Аферисты присвоили 10 млн гривен, обещая украинцам работу за границей, – МВД (видео)

Преступная группа предлагала платные услуги по трудоустройству в других странах. Однако получив 250 евро предоплаты от клиентов, мошенники исчезали.

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Преступная группа в Киеве предлагала украинцам платные услуги по трудоустройству за границей. Получив деньги от клиентов, мошенники прерывали любое общение с клиентами. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как уточняется, в группу входило человек. Организатор преступной схемы создал специальный веб-портал, через который мошенники предлагали свои услуги.

Для того чтобы устроиться на работу за границей, украинцы вносили предоплату в размере 250 евро. Однако после этого контактные лица из "компании" прекращали выходить на связь.

Таким образом мошенники присвоили около 10 млн грн. Жертвами группы стали не менее тысячи украинцев.

Преступную схему удалось обнаружить киевской киберполиции. Правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и на "рабочих местах" злоумышленников. В результате полиция изъяла более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты и документацию. Во время обысков было обнаружено более миллиона гривен наличными, около $35 тыс. и 12 тыс. евро.

Злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 255 –– создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем, а также по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время девять подозреваемых находится по стражей, еще двое –– под круглосуточным домашним арестом. В отношении остальных продолжается рассмотрение ходатайств об избрании мер пресечения.

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