Аферисти привласнили 10 млн гривень, обіцяючи українцям роботу за кордоном, – МВС (відео)

Злочинна група пропонувала платні послуги з працевлаштування в інших країнах. Однак, отримавши 250 євро передоплати від клієнтів, шахраї зникали.

Related video

Злочинна група в Києві пропонувала українцям платні послуги з працевлаштування за кордоном. Отримавши гроші від клієнтів, шахраї переривали спілкування з клієнтами. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Як уточнюється, до групи входила не одна людина. Організатор злочинної схеми створив спеціальний вебпортал, через який шахраї пропонували свої послуги.

Для того, щоб влаштуватися на роботу за кордоном, українці вносили передоплату в розмірі 250 євро. Однак після цього контактні особи з компанії припиняли виходити на зв'язок.

Таким чином шахраї привласнили близько 10 млн грн. Жертвами групи стали щонайменше тисяча українців.

Злочинну схему вдалося виявити київській кіберполіції. Правоохоронці провели 24 обшуки за місцем проживання та на "робочих місцях" зловмисників. У результаті поліція вилучила понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та документацію. Під час обшуків виявлено понад мільйон гривень готівкою, близько $35 тис. та 12 тис. євро.

Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою чи злочинною організацією, а також участь у ній, а також за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі дев'ять підозрюваних перебувають під вартою, ще двоє — під цілодобовим домашнім арештом. Щодо інших продовжується розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, жінку, яка виграла у покер $130 тис. на турнірі Hustler Casino Live у Лос-Анджелесі, звинуватили в обмані. Професійний гравець у покер Гаррет Адельштейн вважає, що його суперниця Роббі Джейд Лью використала прихований вібруючий пристрій, який показує, наскільки гарні карти були в неї на руках.